Montescaglioso (MT) – Gruppo consiliare “La Città di Tutti” su vice sindaco Oliva.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT) ha diffuso un comunicato nel quale esprime la propria posizione in merito alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal vice sindaco Rocco Oliva.
Di seguito il testo integrale:
“A distanza di sette giorni dal comunicato con cui il Vicesindaco ha annunciato il proprio “ritiro temporaneo” dalla vita politica, senza voler entrare minimamente sulle motivazioni di tale scelta, riteniamo doveroso – e non più procrastinabile – fare chiarezza sulla situazione amministrativa del nostro Comune.
Ci chiediamo:
Come si concilia un “ritiro” con la permanenza formale e sostanziale all’interno della Giunta Comunale?
Chi sta guidando oggi le scelte politiche su temi importanti come:
– dissesto idrogeologico,
– gestione dei rifiuti,
– organizzazione del Carnevale?
In caso di impedimento del Sindaco, chi eserciterebbe le sue funzioni, considerando che il Vicesindaco è – a detta sua – “ritirato”?
Queste domande non sono polemiche, ma nascono da un’esigenza di trasparenza e rispetto delle Istituzioni. Purtroppo, ancora una volta, assistiamo a un modus operandi che privilegia la comunicazione social – spesso ridotta a propaganda – a scapito del confronto nelle sedi istituzionali, come il Consiglio Comunale.
Ricordiamo che il 29 maggio scorso, proprio in Consiglio Comunale (luogo deputato a fare opposizione), abbiamo rivolto al Vicesindaco domande puntuali sulla gestione dei fondi destinati al Carnevale. A oggi, dopo sei mesi, non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
Per questo chiediamo pubblicamente al Sindaco:
– è possibile chiarire la posizione del Vicesindaco?
– dobbiamo sollecitare ancora l’Assessore Rocco Oliva per la gestione dei fondi del Carnevale 2025, oppure è necessario interpellare altri soggetti?
Chi decide? Chi risponde delle scelte amministrative?”
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).