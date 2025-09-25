Montescaglioso (MT) – Gruppo consiliare “La Città di Tutti” su pagamento lampade votive.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT), composto da Fabio Disabato, Raffaele Rizzi, Gianna Racamato, Maria Primavera ed Emanuele Panarelli, ha pubblicato una lettera aperta che fa riferimento al pagamento delle lampade votive.

Di seguito il testo integrale del documento:

“Lettere per il pagamento delle lampade votive: servono chiarimenti.

Stiamo ricevendo numerose segnalazioni da cittadini che, in questi giorni, si sono visti recapitare lettere da parte di una società privata con la richiesta di pagamento per i servizi di manutenzione e gestione delle lampade votive, relativi al periodo dal 2022 al 2025. Questa situazione, ancora una volta, evidenzia le criticità legate alla scelta di affidare a soggetti privati la gestione di un servizio che, per sua natura e sensibilità, avrebbe dovuto rimanere pubblico.

Tuttavia, almeno oggi, il vero nodo è un altro.

Le modalità di comunicazione, la retroattività delle richieste, la trasparenza dei costi, il fatto che in tanti abbiano versato le annualità richieste nelle casse comunali e la legittimità stessa del recupero crediti sollevano interrogativi che non possono essere ignorati. Prima di procedere con qualsiasi pagamento, è necessario fare chiarezza. Per questo motivo, chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per:

– far sospendere l’invio delle lettere;

– bloccare temporaneamente il recupero dei presunti crediti;

– verificare la fondatezza delle richieste”.