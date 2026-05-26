Montescaglioso (MT) – Gruppo consiliare “La Città di Tutti” su C. Comunale del 22.05.2026.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT), composto da Fabio Disabato, Raffaele Rizzi, Gianna Racamato, Maria Primavera ed Emanuele Panarelli, in occasione della seduta di Consiglio Comunale svoltasi lo scorso 22 maggio 2026, ha presentato un ordine del giorno di sostegno e solidarietà agli operai dell’azienda Natuzzi e azioni a tutela del Distretto del mobile imbottito; ha, inoltre, presentato una mozione per la richiesta di istituzione di un punto di erogazione del Centro di provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA) presso il Comune di Montescaglioso (MT).

Entrambe le mozioni presentate dalla minoranza sono state approvate all’unanimità da parte dell’assemblea consiliare.

In merito al punto relativo alla presa d’atto della Deliberazione della Corte dei Conti nr. 46/2026/PRSE relativa al rendiconto 2023- Comune di Montescaglioso, nella quale è evidenziato il rischio concreto di “situazioni di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria”, il gruppo di opposizione ha votato in maniera contraria. Nella dichiarazione di voto è stata sottolineata “la superficialità e irresponsabilità politica nei confronti della comunità montese” da parte della maggioranza, la quale, in precedenza, aveva espresso voto contrario alla proposta di modifica avanzata da “La Città di Tutti”. La minoranza, infatti, aveva proposto un piano di risanamento definito “serio, vincolante e trasparente”.

Nella dichiarazione di voto si sottolinea la volontà del gruppo di minoranza di non essere complice del “dissesto e della conseguente paralisi finanziaria” verso la quale la maggioranza “sta portando il Comune di Montescaglioso per la seconda volta”.

La minoranza consiliare ha espresso voto contrario anche in merito ai punti relativi alla Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 – esercizio 2026 ;

alla Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 – esercizio 2026/ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 27.03.2026 ;

all’ approvazione del rendiconto della Gestione per l’esercizio 2025.