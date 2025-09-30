Montescaglioso (MT) – Gruppo consiliare “La Città di Tutti” su C. Com.le del 29.09.2025.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT), composto da Fabio Disabato, Raffaele Rizzi, Gianna Racamato, Maria Primavera ed Emanuele Panarelli, al termine della seduta di Consiglio Comunale svoltasi, in prima convocazione, alle ore 09 di lunedì 29 settembre, ha pubblicato un comunicato nel quale rende note le decisioni assunte dall’assise.
Di seguito il testo integrale del documento:
“SCUOLA: LE DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE TRA LUCI E OMBRE”
- Assistenza specialistica per alunni con disabilità
Un segnale positivo: il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’impegno della giunta a garantire il servizio di assistenza specialistica, anche attingendo ai fondi comunali. Un passo importante verso l’inclusione.
Ora attendiamo che alle parole seguano i fatti.
- Trasporti: più corse per studenti e lavoratori
Accolta la nostra proposta per potenziare le corse autobus Matera–Montescaglioso nella fascia oraria 14:00–14:30. Un’esigenza concreta che riguarda non solo Montescaglioso, ma l’intera provincia.
Regione e FAL, ora tocca a voi.
– Buoni libro: un’occasione persa
Nonostante la disponibilità di fondi, è stata respinta la nostra richiesta di integrare il 20% mancante del contributo regionale per le famiglie. Bocciata anche la proposta di aiutare almeno quelle più in difficoltà. La maggioranza ha preferito destinare i 7.000 euro altrove. Le priorità sono altre.
Noi avremmo scelto diversamente.
- Mensa scolastica: ritardi ingiustificati
Il contratto è attivo, la scuola ha chiesto l’avvio del servizio da tempo, ma l’amministrazione posticipa l’inizio della refezione al 13 o 20 ottobre. “È solo un mese”, dicono.
Per noi, è un mese di troppo.”
