Montescaglioso (MT) – Gruppo consiliare “La Città di Tutti” su avvio del servizio mensa scolastica

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT) ha diffuso un comunicato nel quale esprime la propria posizione in merito all’avvio della mensa scolastica, previsto in data 27 ottobre 2025.

Di seguito il testo integrale:

“SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: ANCORA UNA VOLTA, PAGANO LE FAMIGLIE

“Finalmente sappiamo quando partirà la refezione scolastica. E oggi scopriamo anche che il servizio di distribuzione dei pasti è stato affidato alla stessa azienda che li fornisce: la VIVENDA SPA, per un costo di 43.000 euro.

Ma la vera domanda è: perché si è arrivati all’ultimo minuto visto che le criticità erano note da maggio 2025???

Eppure, in questi mesi:

– nessun accordo con la scuola per il servizio di scodellamento, come si faceva in passato;

– nessun Progetto di Utilità Collettiva (PUC) per coinvolgere chi percepisce ADI o SFL, come si è fatto fino allo scorso anno scolastico;

– nessun appello al volontariato locale, ma solo messaggini fuorvianti.

A cinque giorni dall’avvio, si è scelto di procedere d’urgenza, accettando condizioni non proprio economiche.

Risultato? +33% sul costo del buono mensa.

PS: a titolo di curiosità, sarebbe interessante sapere come è stato selezionato il personale che sarà impiegato dall’azienda”.

Il tema relativo ai ritardi riscontrati nell’avvio del servizio di mensa scolastica è stato inserito tra gli argomenti affrontati nel corso dell’incontro – dibattito, dal tema “2021 – 2025. POCHE LUCI E MOLTE OMBRE”, voluto da “La Città di Tutti” e svoltosi lo scorso 17 ottobre presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo.