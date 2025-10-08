Montescaglioso (MT) – Gruppo consiliare “La Città di Tutti” insiste su questione lampade votive.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT), composto da Fabio Disabato, Raffaele Rizzi, Gianna Racamato, Maria Primavera ed Emanuele Panarelli, tramite una lettera aperta, insiste sulla richiesta, già avanzata nei giorni scorsi, concernente gli avvisi di pagamento delle lampade votive recapitati ai cittadini di Montescaglioso.
Di seguito il testo integrale del nuovo documento:
“Richiesta di chiarezza sull’impegno del Comune riguardo agli avvisi di pagamento delle lampade votive.
A dieci giorni dall’impegno assunto pubblicamente in Consiglio Comunale, constatiamo con rammarico l’assenza di qualsiasi atto ufficiale da parte dell’Amministrazione circa la sospensione degli avvisi di pagamento relativi alle lampade votive.
Come riconosciuto dallo stesso Sindaco, non è accettabile che si chiedano somme ai cittadini tramite lettere prive di firma e riferimenti chiari. Questo metodo non solo mina la fiducia nelle istituzioni, ma rischia di indurre i cittadini, ignari della situazione, a versare importi che potrebbero rivelarsi non dovuti.
Chiediamo, pertanto, all’Amministrazione di intervenire con urgenza, adottando provvedimenti formali e trasparenti, affinché venga tutelato il diritto dei cittadini ad un’informazione corretta e ad una gestione equa delle richieste di pagamento.”
