Montescaglioso (MT) – Gruppo cons.re “La Città di Tutti” su ritardo inizio servizio mensa scolastica.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT) ha diffuso un comunicato nel quale denuncia i ritardi dell’avvio della mensa scolastica.

Di seguito il testo integrale:

“Ancora nessuna mensa scolastica. E ora?

Nonostante le rassicurazioni in Consiglio Comunale che promettevano l’avvio del servizio mensa con “solo” un mese di ritardo (13 o 20 ottobre, cit.), siamo ancora qui. In attesa. In silenzio. Senza una data ufficiale.

Il diritto alla mensa scolastica non è un favore: è un servizio essenziale, una garanzia per le famiglie, un pilastro per chi ha scelto il tempo pieno.

Le famiglie si arrangiano come possono.

I bambini aspettano, mentre gli adulti cercano risposte.

Gli amministratori… tacciono.

È ora che qualcuno si assuma la responsabilità.

È ora che il “sacrosanto diritto” non venga più trattato come una concessione.

P.S. Comprendiamo che alcuni amministratori possano avere altre priorità. Ma almeno, per rispetto, si eviti di prendere in giro le famiglie”.

Il tema della mensa scolastica è stato uno degli argomenti affrontati nel corso dell’incontro – dibattito, dal tema “2021 – 2025. POCHE LUCI E MOLTE OMBRE”, svoltosi lo scorso 17 ottobre presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo.

Nel corso della serata, durante la quale è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dei tre carabinieri deceduti in servizio a Castel d’Azzano (VR), i consiglieri di minoranza hanno, inoltre, parlato delle scelte discutibili e delle mancate risposte ottenute da parte della locale amministrazione comunale, senza far mancare le proprie proposte alternative in favore della comunità montese.

Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri tematici durante i quali, alla presenza di esperti e rappresentanti della società civile, saranno affrontati gli argomenti più importanti per la vita sociale di Montescaglioso.