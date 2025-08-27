Montescaglioso (MT) – Festa dell’Unità 2025

La Festa dell’Unità 2025, organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Montescaglioso (MT), si terrà da venerdì 29 agosto a domenica 31 agosto 2025 , dalle ore 19.00, presso piazza S. Giovanni Battista (piazza dell’Orologio), spazio pubblico che sorge nelle vicinanze di Corso della Repubblica.

Venerdì 29 agosto, la prima delle 03 giornate di dibattito politico sarà aperta, alle ore 19, da un confronto sul tema “Un nuovo tempo di pace è possibile”, moderato dalla vicesegretaria del PD cittadino Anna Lomonaco: interverranno l’attivista ProPal di Montescaglioso Giusy Agatiello; il presidente della comunità palestinese Mohammed Afaneh; il consigliere comunale del PD Raffaele Rizzi; il segretario regionale della CGIL di Basilicata Fernando Mega e Carlo Rutigliano (PD). Alle ore 20.30, condotto da Micla Petrelli, è previsto un dibattito sul tema “Capitale della pace e del Mediterraneo: un nuovo ruolo per Matera e nuove opportunità per Montescaglioso e i territori”. Interverranno Antonio Lorusso; Antonio Andrisani; la consigliera comunale del PD Gianna Racamato; il sindaco di Miglionico Giulio Traetta; il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini.

Sabato 30 agosto , alle ore 19, con la moderazione del giornalista Michele Marchitelli, si parlerà di “Nucleare: tra spettro e realtà”: interverranno Donato Viggiano (Facoltà di Ingegneria di UNIBAS, Corso di Tecnologie per la Decarbonizzazione e Cambiamenti Climatici); Giovanni Moliterni (Legambiente di Matera); il presidente ANCI Gerardo Larocca; i consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Piero Marrese. Alle ore 20:30, condotto da Piero Didio, si parlerà de “Le politiche di sviluppo in Basilicata: un nuovo scenario da cui ripartire”; interverranno Leo Montemurro (Presidente CNA); il presidente della LegaCoop Basilicata Innocenzo Guidotti; il vicepresidente di Confindustria Basilicata Gianni Maragno; il presidente del GAL Basilicata Angelo Zizzamia; i consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Piero Marrese.

Domenica 31 agosto , alle ore 19.30, come consuetudine, sono in programma le premiazioni de L’Unità, con la consegna dei riconoscimenti a cittadini che si sono distinti nella vita sociale, culturale e sportiva di Montescaglioso; alle ore 20:30 si parlerà de “Il Partito Democratico & non solo”, con i saluti finali del segretario del Circolo cittadino del PD di Montescaglioso Antonello Oliva; in seguito è prevista un’intervista al Commissario PD di Basilicata Daniele Manca, a cura della giornalista Sissi Ruggi.

La manifestazione, spazio aperto ed inclusivo, vuole favorire l’incontro tra i cittadini e favorire la partecipazione e l’espressione del pensiero.