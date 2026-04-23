Montescaglioso (MT) – Due giorni di iniziative per la celebrazione del 25 Aprile 2026.

Sabato 25 e domenica 26 Aprile 2026, presso la Chiesa dell’Hospitale Ss. Annunziata di Montescaglioso (MT), si svolgeranno interessanti iniziative che celebreranno gli 80 anni di Repubblica antifascista, nel segno della Memoria, della Partecipazione e del Futuro.
Le attività sono organizzate dal Circolo del Partito Democratico di Montescaglioso; dalla CGIL Basilicata; dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata; dal Comitato Diritti Umani di Montescaglioso; dal Centro Studi Hospitale Ss. Annunziata di Montescaglioso (MT); dal Circolo Culturale montese “S. Pertini”; dalla rete NO CAP; dal gruppo locale “Mani in Pasta”; dal Comitato di Quartiere – Centro Storico di Montescaglioso.
Le iniziative saranno aperte sabato 25 aprile, alle ore 11, con l’inaugurazione della mostra “Le 21 Donne Costituenti”; saranno presenti Antonio Lorusso (responsabile CGIL Montescaglioso); Claudio Scarnato (segretario prov.le del PD Matera); Beatrice Difesca (Presidente del PD – Provincia di Matera); Giuseppe Santochirico (vicepresidente nazionale dei Giovani Democratici).
Domenica 26 aprile, dalle ore 17.00 alle 18.30, è in programma un laboratorio di lettura condivisa, per bambini dai 06 ai 10 anni di età, dal libro “La Costituzione spiegata ai bambini” di Francesca Parmigiani e Dora Creminati, un momento dedicato ai più piccoli, alla scoperta, in maniera semplice, dei fondamentali valori di Libertà, Uguaglianza e Democrazia.
Alle ore 19 si terrà il dibattito conclusivo dal tema “80 anni di Repubblica antifascista: Memoria, Partecipazione, Futuro”. Interverranno l’avv. Pietro Nicola Zito, la dr.ssa Maria Bubbico e l’avv. Francesco Ciannella (ass. Culturale “S. Pertini”); il prof. Angelo Bianchi (Direttivo ANPI – provincia di Matera); Fernando Mega, segretario della CGIL di Basilicata; Nicoletta Gentile (Conferenza delle Donne Democratiche di Basilicata).
A margine di tutte le iniziative previste l’associazione NO CAP omaggerà tutti i partecipanti con piantine da balcone: basilico, prezzemolo, sedano, spezie ed altre erbe officinali.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).