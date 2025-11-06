Montescaglioso (MT) – Circolo PD su sospensione scolastica per interruzione idrica .

Il Circolo PD Montescaglioso, tramite una comunicazione ufficiale, è intervenuto sulla questione relativa alla sospensione delle attività scolastiche, per una giornata, avvenuta nei giorni scorsi.
Di seguito il testo integrale
“Sospensione delle attività scolastiche.
Soluzione? Più serbatoi di riserva idrica!
Nelle ultime ore molte famiglie di Montescaglioso hanno vissuto una situazione di forte disagio. Dopo essersi organizzate in seguito all’ordinanza sindacale che disponeva la chiusura delle scuole per sospensione idrica, è arrivata la comunicazione che i lavori dell’Acquedotto non verranno più eseguiti.
Comprendiamo la complessità di questi interventi, ma non è accettabile che nel 2025 le famiglie e la comunità scolastica debbano subire simili disagi per poi scoprire che la chiusura non era più necessaria.
Chiediamo con forza che tutti gli edifici scolastici del nostro paese vengano dotati di serbatoi o sistemi di riserva idrica, così da garantire la continuità delle lezioni anche in caso di interruzioni temporanee del servizio.
L’istruzione non può essere messa in pausa per inefficienze organizzative.
Serve una programmazione seria e preventiva, che tuteli studenti, famiglie e personale scolastico”.
