Montescaglioso (MT) – Circolo PD su Giorno del Ricordo, Carnevale 2026 e atto vandalico al cimitero.

Michele Marchitelli
Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Montescaglioso (MT), tramite alcune comunicazioni ufficiali apparse sui propri canali, è intervenuto sulla Giornata del Ricordo, sul Carnevale 2026 e sull’atto vandalico compiuto presso il cimitero locale.

Di seguito i testi integrali:

“Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo: le foibe, i morti gettati nel vuoto, l’esodo di chi è sopravvissuto portando con sé solo ciò che poteva.

È una storia che chiama in causa anche noi, come cultura politica, con i silenzi, le rimozioni e gli errori che l’hanno accompagnata.

Ricordare oggi significa imparare da quegli errori e prendere posizione: perchè nessuna bambina debba più essere costretta a partire, perchè nessuna valigia sia mai sufficiente a contenere una vita intera, stare dalla parte dei civili e del diritto internazionale, senza eccezioni.

 

——————————————————————————————————

 

“Siamo nel 2026 e la Regione Basilicata compie una scelta politica netta: penalizzare i territori.

Nel calendario scolastico regionale non è stato previsto alcun giorno di sospensione per il Carnevale, rendendo di fatto meno fruibili alcuni dei principali eventi della Basilicata: soprattutto Montescaglioso ma anche Tricarico, Satriano, Lavello. Appuntamenti che tengono insieme comunità, identità e turismo.

Nel calendario regionale 2024/2025 quei giorni erano stati riconosciuti, oggi no.

Quando le scuole restano aperte le famiglie si muovono meno, l’hinterland resta più lontano, la partecipazione si riduce.

Eppure i Carnevali vanno avanti, grazie alla Pro Loco, ai gruppi spontanei, ai volontari che tengono vivo il Carnevalone del martedì mattina: maschere improvvisate, ironia popolare, rumore, presenza.

Ragazzini che da piccolissimi preparano carretti, vestiti e copricapi con i giornali.

Tradizione che tiene insieme il paese.

E poi la sera i carri allegorici: mesi di lavoro, capannoni aperti, maestranze che si mescolano ai ragazzi che imparano facendo.

Il lavoro paziente e creativo, spesso sottovalutato, delle associazioni “Matti da saldare”, “Ragazzi fuori”, “I Maghi della Cartapesta”, “La Capa Gira”. Qui non si “anima” un evento: si costruisce comunità, futuro.

Va detto che l’Istituto Comprensivo di Montescaglioso ha concesso i giorni 16 e 17 febbraio, mostrando attenzione al territorio e alle sue dinamiche, corregenta almeno nel nostro paese il danno provocato dalla Regione. Su alcune ricorrenze l’attenzione istituzionale non manca – San Rocco di Tolve insegna – mentre sui grandi Carnevali lucani si preferisce che siano le comunità e gli organizzatori ad arrangiarsi.

La responsabilità è politica ed è della Giunta regionale, del presidente Vito Bardi e del vicepresidente Pepe, che continuano a evocare l’identità lucana salvo poi indebolirla quando dovrebbero sostenerla. Ragazze e Ragazzi della Provincia e della Regione vi aspettiamo a Montescaglioso Martedì, dalle prime ore del mattino fino a sera, tutti in strada.

La giustifica? La firmano Bardi e Pepe.

Buon Carnevale a tutte e a tutti.”

 

——————————————————————————————————

“Quanto avvenuto nella notte tra Sabato [31 gennaio] e Domenica [1 febbraio 2026] nel Cimitero Comunale è un episodio grave e intollerabile che colpisce l’intera cittadinanza.

Rubare portafiori e danneggiare le lapidi significa calpestare il rispetto dovuto ai defunti e al dolore delle loro famiglie.

Non si tratta di semplice inciviltà, ma di gesti meschini che feriscono valori profondi come la memoria, la dignità e il senso di comunità.

Il circolo del Partito Democratico condanna con decisione questi atti e chiede che le autorità competenti intervengano con rapidità per individuare i responsabili.

I luoghi della memoria non possono diventare bersaglio di vandalismi e saccheggi.

