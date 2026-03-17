Montescaglioso (MT) – Circolo PD su dichiarazioni on. Mattia (FdI).

Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Montescaglioso (MT), tramite un post apparso sui propri canali ufficiali, ha espresso una forte critica verso le affermazioni, rilasciate nei giorni scorsi, da parte dell’on. Mattia (FdI).
Di seguito il testo integrale:
“Il circolo del Partito Democratico di Montescaglioso condanna con fermezza le dichiarazioni dell’onorevole di Fratelli d’Italia Aldo Mattia.
L’invito al “sistema clientelare”, pur di recuperare quanti più “sì” possibili, rappresenta una grave offesa alla politica nel suo significato più nobile e, soprattutto, all’elettorato.
Il messaggio che ne deriva è inoltre un pessimo esempio per le nuove generazioni che si apprestano a votare per la prima volta. La politica dovrebbe educare alla partecipazione, al rispetto e alla responsabilità, non alimentare pratiche e linguaggi che ne sviliscono il valore.
Altrettanto gravi sono le offese rivolte alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, definita “brutta e comunista”. Parole che non appartengono al confronto politico ma che scivolano in un attacco personale e sessista.
Attaccare e giudicare le donne sulla base di parametri estetici o stereotipi ideologici è inaccettabile. È una forma di violenza culturale che respingiamo con forza e che non può trovare spazio nel dibattito pubblico.
La politica deve tornare ad essere luogo di confronto sulle idee, sui programmi e sul futuro delle nostre comunità, nel rispetto delle persone e delle istituzioni.”
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).