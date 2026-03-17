Montescaglioso (MT) – Circolo PD su dichiarazioni on. Mattia (FdI).

Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Montescaglioso (MT), tramite un post apparso sui propri canali ufficiali, ha espresso una forte critica verso le affermazioni, rilasciate nei giorni scorsi, da parte dell’on. Mattia (FdI).

Di seguito il testo integrale:

“Il circolo del Partito Democratico di Montescaglioso condanna con fermezza le dichiarazioni dell’onorevole di Fratelli d’Italia Aldo Mattia.

L’invito al “sistema clientelare”, pur di recuperare quanti più “sì” possibili, rappresenta una grave offesa alla politica nel suo significato più nobile e, soprattutto, all’elettorato.

Il messaggio che ne deriva è inoltre un pessimo esempio per le nuove generazioni che si apprestano a votare per la prima volta. La politica dovrebbe educare alla partecipazione, al rispetto e alla responsabilità, non alimentare pratiche e linguaggi che ne sviliscono il valore.

Altrettanto gravi sono le offese rivolte alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, definita “brutta e comunista”. Parole che non appartengono al confronto politico ma che scivolano in un attacco personale e sessista.

Attaccare e giudicare le donne sulla base di parametri estetici o stereotipi ideologici è inaccettabile. È una forma di violenza culturale che respingiamo con forza e che non può trovare spazio nel dibattito pubblico.

La politica deve tornare ad essere luogo di confronto sulle idee, sui programmi e sul futuro delle nostre comunità, nel rispetto delle persone e delle istituzioni.”