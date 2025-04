Montescaglioso (MT) – Circolo PD su celebrazione 25 Aprile.

Nei giorni scorsi, tramite un avviso rivolto alla cittadinanza, il sindaco di Montescaglioso (MT) Vincenzo Zito ha reso noto che “in occasione della Festa della Liberazione, tenuto conto delle Giornate di Lutto Nazionale per la scomparsa del Santo Padre e della messa in suffragio dello stesso prevista in serata nella Cattedrale di Matera, gli eventi organizzati a Montescaglioso sono annullati. È prevista solamente, alle ore 11.00 di venerdì 25 aprile, la deposizione di una Corona al Monumento ai Caduti in Piazza del Popolo”.

Il Circolo del Partito Democratico di Montescaglioso, a tal proposito, a sua volta ha diffuso una lettera aperta, dal titolo: “LA LIBERTA’ SI ONORA. SEMPRE. ANCHE NEL SILENZIO DEL LUTTO”.

Di seguito il testo pubblicato:

“Il lutto per la scomparsa di Papa Francesco ci addolora profondamente. È stato voce di giustizia, di pace, di dialogo. In questi giorni, in cui l’Italia si prepara a dare l’ultimo saluto a un Papa che ha lasciato un segno profondo, ci chiedono “sobrietà” per il 25 aprile. E allora lo diciamo con rispetto ma con fermezza:

nessun lutto, per quanto sentito, può oscurare la memoria della Liberazione.

Lo direbbe anche Don Pietro Pappagallo, sacerdote martire delle Fosse Ardeatine, che accolse e nascose partigiani, antifascisti, ebrei e perseguitati. Lo direbbero i tanti preti partigiani, da Don Aldo Mei a Don Giovanni Barbareschi.

Lo dice ogni pietra d’inciampo, ogni lapide, ogni nome inciso nei paesi e nelle montagne. La libertà si onora. Sempre. Anche nel silenzio del lutto.

E proprio perché oggi piangiamo un Pontefice di pace, non possiamo dimenticare chi la pace la sognò morendo, per regalarci un’Italia libera.

Dispiace allora constatare che l’Amministrazione Comunale di Montescaglioso — che già da tempo celebra il 25 aprile con sobrietà estrema — abbia deciso di annullare la (già scarna) manifestazione prevista. Il 25 aprile si celebra. Con dignità, con dolore se serve, ma si celebra. La memoria non si sospende”.