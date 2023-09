Montescaglioso (MT) – Circolo PD: bilancio Festa dell’Unità ed. 2023

La Festa dell’Unità 2023, organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Montescaglioso (MT), aveva quale tema lo slogan “Autonomi & Differenti” e si è svolta dal 1° al 03 settembre 2023 presso le piazze S. Giovanni Battista (piazza dell’Orologio) e piazza Cosimo Venezia (antistante la casa comunale).

La prima delle tre giornate di dibattito politico è stata incentrata sul tema “ Rivoluzionari a confronto: 1923/2023 Rocco Scotellaro > don Lorenzo Milani” : le due personalità, nel 2023, avrebbero compiuto 100 anni. Ha moderato gli interventi la vice segretaria del Circolo cittadino del PD Anna Lomonaco; il docente di Pedagogia Sociale e Sperimentale presso l’Università degli Studi della Basilicata Emilio Lastrucci ha illustrato la figura di don Lorenzo Milani (1923 – 1967), sacerdote, scrittore, docente ed educatore toscano. La docente Katya Madio, a sua volta, ha relazionato su Rocco Scotellaro (1923 – 1953), politico, scrittore e poeta tricaricese. La seconda giornata è stata dedicata al tema “ Autonomia differenziata – ricadute sulle Autonomie locali”: il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese ha fatto riferimento alla situazione delle province e alle problematiche da risolvere. In seguito sono intervenuti il sindaco di Pomarico (MT) Francesco Mancini ed il segretario provinciale del PD Claudio Scarnato; della situazione politico-amministrativa di Montescaglioso hanno parlato il capogruppo di opposizione in Consiglio Comunale Fabio Disabato ed i consiglieri comunali Gianna Racamato e Raffaele Rizzi. La serata è stata chiusa dall’intervento del presidente di ANCI Basilicata Andrea Bernardo; le conclusioni sono state affidate a Carlo Rutigliano (presidente dell’Assemblea regionale del Partito Democratico).

La terza e conclusiva giornata è stata incentrata sul tema: “ Basilicata quale futuro? Visioni tra sostenibilità e risorse ”. Dopo la relazione introduttiva curata da Antonello Oliva (segretario del Circolo cittadino del PD di Montescaglioso) si sono confrontati il segretario regionale PD Giovanni Lettieri; il segretario regionale della CGIL di Basilicata Fernando Mega; il segretario provinciale della UIL Bruno Di Cuia; il presidente ALI (Autonomie Locali Italiane) di Basilicata Salvatore Adduce ed il capogruppo PD in Consiglio regionale Roberto Cifarelli.

Nel corso di ognuna delle tre serate, come consuetudine, il circolo cittadino ha voluto rendere dei riconoscimenti a cittadini che si sono distinti nella vita sociale, culturale e sportiva di Montescaglioso: nell’ordine Alberto Parisi (alla memoria; è mancato nel marzo 2020, ex insegnante, politico e giornalista montese); Domenico “Minguccio” Didio per la sua pluriennale attività di atleta dilettante; Giuseppe “Pippo” Bellone (alla memoria; è mancato pochi mesi fa; è stato editore, scrittore ed ideatore della rassegna letteraria e culturale “Il Paese dei libri”). Obiettivo della manifestazione, spazio aperto ed inclusivo, è stato quello di favorire l’incontro tra i cittadini tramite la partecipazione e l’espressione dei pensieri differenti.

L’edizione 2023 della Festa dell’Unità a Montescaglioso, in piazza C. Venezia, ha previsto anche uno spazio per la raccolta firme per il salario minimo, una mostra di articoli scritti da Alberto Parisi e di manifesti (a cura di Francesco Lomonaco) oltre ad attività di animazione di quartiere, street music; sono stati presenti i ragazzi di Fridays for Future, Rete Collettivi Universitari, Ecologia Politica Network.