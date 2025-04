Montescaglioso (MT) – Circolo cittadino del PD su questione sicurezza del territorio.

Il Circolo del Partito Democratico di Montescaglioso, in merito alla questione legata alla sicurezza del territorio cittadino, ha diffuso una lettera aperta, dal titolo: “SICUREZZA DEL TERRITORIO: SI PASSI DALLE PAROLE AI FATTI!”

Di seguito il testo pubblicato:

“Facciamo nostre le parole del gruppo minoranza, manifestando la nostra solidarietà e vicinanza alle famiglie che hanno dovuto abbandonare la loro casa, a seguito dello smottamento avvenuto in contrada Lucito. Non possiamo non dire che stando ai “fatti”, quanto accaduto è davvero allucinante.

L’ultimo smottamento avvenuto in contrada Lucito, oltre a costringere intere famiglie a lasciare la loro casa, ha messo a nudo un grande punto interrogativo sulla sicurezza del nostro territorio e soprattutto sui lavori riguardanti la mitigazione del rischio idrogeologico.

È doveroso ricordare che solo a Giugno 2023, la Regione annunciava accordi con i Comuni interessati dal dissesto idrogeologico per la concessione dei finanziamenti previsti dalle «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico» del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.1b). Per quel che riguarda Montescaglioso parliamo di 5 milioni di euro per interventi, tra cui quello previsto per contrada Lucito.

Qualcuno dovrebbe spiegare alla Comunità il motivo per il quale, con i fondi citati previsti per contrada Lucito, si sono rifatti i marciapiedi o rifacimenti del manto stradale di alcune vie della nostra Città (tra cui via XX Settembre); oppure come mai si è scelto di destinare parte di quei fondi per creare la “funicolare” via Toti – Ledda, che non avrà nessun impatto sull’attuale piano traffico.

Siamo sicuri che erano davvero queste le priorità?

Quali sono stati i criteri?

Va precisato che per noi è un bene che si siano rifatti i marciapiedi o altro, ma non con i fondi riguardati la sicurezza del nostro territorio: ci sono altre misure!

A meno che l’amministrazione non abbia intenzione di convincerci che rifare i marciapiedi o altro equivalga a ridurre il dissesto idrogeologico!?

Se così fosse, siamo davvero all’Abc.

Altro che richiedere altri fondi alla Regione, il Sindaco Zito faccia un bagno d’umiltà e spieghi come sono stati spesi quei 5 milioni di euro.

Caro Sindaco, Montescaglioso non se ne fa nulla delle sue comparse da talk show, piuttosto dia conto alla Città e chiarisca sul tema”.