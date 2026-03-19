Montescaglioso (MT) – Chiusura campagna elettorale Comitato cittadino per il NO al referendum Riforma della Giustizia.

La campagna referendaria del Comitato di Montescaglioso (MT) per il NO al referendum per la Riforma della Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo 2026, sarà chiusa da un’iniziativa pubblica, in programma venerdì 20 marzo, alle ore 19.30, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di san Michele Arcangelo a Montescaglioso (MT).

Saranno presenti i consiglieri regionali Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza e Viviana Verri.

Nelle scorse settimane, la città montese ha ospitato altre due iniziative pubbliche per il NO al sul referendum per la Riforma della Giustizia in programma domenica e lunedì prossimi: alla prima è stato presente l’avvocato Michele Porcari, Presidente del Comitato per il NO al referendum Costituzionale della Provincia di Matera; alla seconda iniziativa hanno partecipato gli avvocati Franco Maldonato (coordinatore del Comitato per il NO per la Regione Basilicata) e Francesco Ciannella.