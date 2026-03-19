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Montescaglioso (MT) – Chiusura campagna elettorale Comitato cittadino per il NO al referendum Riforma della Giustizia.

Michele Marchitelli
Di Michele Marchitelli

La campagna referendaria del Comitato di Montescaglioso (MT) per il NO al referendum per la Riforma della Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo 2026, sarà chiusa da un’iniziativa pubblica, in programma venerdì 20 marzo, alle ore 19.30, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di san Michele Arcangelo a Montescaglioso (MT).

Saranno presenti i consiglieri regionali Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza e Viviana Verri.  

Nelle scorse settimane, la città montese ha ospitato altre due iniziative pubbliche per il NO al sul referendum per la Riforma della Giustizia in programma domenica e lunedì prossimi: alla prima è stato presente l’avvocato Michele Porcari, Presidente del Comitato per il NO al referendum Costituzionale della Provincia di Matera; alla seconda iniziativa hanno partecipato gli avvocati Franco Maldonato (coordinatore del Comitato per il NO per la Regione Basilicata) e Francesco Ciannella.

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Michele Marchitelli
Michele Marchitelli
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali - Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l'Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l'attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); "La via del suo destino" (2022).
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