Montescaglioso (MT) – Bilancio finale della Festa dell’Unità 2025

DA SINISTRA: A. OLIVA; S. RUGGI; Sen. D. MANCA.

La Festa dell’Unità 2025, organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Montescaglioso (MT), si è svolta, da venerdì 29 agosto a domenica 31 agosto 2025 , presso piazza S. Giovanni Battista (piazza dell’Orologio), nelle vicinanze di Corso della Repubblica.

Al termine della manifestazione Antonello Oliva, segretario del Circolo cittadino del PD di Montescaglioso, ha diffuso le sue considerazioni finali.

“Domenica scorsa abbiamo chiuso la nostra tre giorni di Festa de L’Unità con il sen. Daniele Manca, al quale, a nome di tutto il circolo Pd Montescaglioso, va il nostro ringraziamento e gli auguri di buon lavoro per la nomina di Commissario del Partito Democratico Basilicata. Abbiamo chiuso la nostra Festa ricordando Vito Salluce, Partigiano e Cavaliere della Repubblica. Figura storica della nostra comunità, impegnato fortemente nel tramandare i valori della Resistenza e a lasciare segni tangibili nella nostra Città, come il monumento dedicato a Salvo D’Acquisto. Oggi – il tempo in cui nel mondo si contano 54 guerre, tra cui in Palestina e in Ucraina – ci sono nuove resistenze di altri popoli che lottano per i loro di diritti, per la loro libertà, proprio come in Italia un secolo fa con persone coraggiose come Vito. Per questo, cogliamo l’occasione per rilanciare l’iniziativa della CGIL di sabato 6 settembre a Matera per far si che non ci si volti dall’altra parte, solo perché sono conflitti geograficamente lontani da noi. Come detto dal sen. Manca, la Basilicata ha bisogno di una proposta politica nuova capace di intercettare i bisogni di una comunità; non può essere tutto una questione di inaugurazioni e selfie da sagra stile Latronico – Assessore alla Sanità senza risolvere un problema in materia o, peggio, non può essere una Basilicata all’insegna delle prese in giro elettorali del Presidente Bardi, come accaduto sul Bonus gas e i conguagli che in queste settimane sono arrivati nelle case dei lucani. Bisogna riaccendere il motore della Basilicata e dei suoi Comuni, i quali non attendono altro che una proposta di rilancio stando nel merito dei contenuti e rispondendo ai bisogni della comunità. Questo è il senso della Festa de L’Unità. Questo è il PD!”

Le tematiche affrontate nei due giorni di attività hanno riguardato la situazione internazionale con “Un nuovo tempo di pace è possibile” (moderato dalla vicesegretaria del PD cittadino Anna Lomonaco) con l’intervento dell’attivista ProPal di Montescaglioso Giusy Agatiello, del presidente della comunità palestinese Mohammed Afaneh, del consigliere comunale del PD Raffaele Rizzi, del segretario regionale della CGIL di Basilicata Fernando Mega e di Carlo Rutigliano (PD). In seguito si è discusso del tema “Capitale della pace e del Mediterraneo: un nuovo ruolo per Matera e nuove opportunità per Montescaglioso e i territori”. Micla Petrelli ha moderato l’incontro, al quale hanno preso parte Antonio Lorusso; Antonio Andrisani; la consigliera comunale del PD Gianna Racamato; il sindaco di Miglionico Giulio Traetta ed il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini. La serata conclusiva è stata incentrata su “Il Partito Democratico & non solo”, con i saluti finali del segretario del Circolo cittadino del PD di Montescaglioso Antonello Oliva, seguita dall’intervista al Commissario PD di Basilicata Daniele Manca, a cura della giornalista Sissi Ruggi.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche non è stato possibile svolgere le attività previste sabato 30 agosto: il programma prevedeva il dibattito su “Nucleare: tra spettro e realtà”, alla presenza di Donato Viggiano (Facoltà di Ingegneria di UNIBAS, Corso di Tecnologie per la Decarbonizzazione e Cambiamenti Climatici); di Giovanni Moliterni (Legambiente di Matera); del presidente ANCI Gerardo Larocca; dei consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Piero Marrese. In seguito era previsto il dibattito su “Le politiche di sviluppo in Basilicata: un nuovo scenario da cui ripartire”; in programma gli interventi di Leo Montemurro (Presidente CNA); del presidente della LegaCoop Basilicata Innocenzo Guidotti; del vicepresidente di Confindustria Basilicata Gianni Maragno; del presidente del GAL Basilicata Angelo Zizzamia; dei consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Piero Marrese.