Montescaglioso (MT) – BASILICATA CASA COMUNE: incontro “Vivere nei borghi”

Il movimento politico BASILICATA CASA COMUNE ha organizzato un convegno dal tema “Vivere nei borghi – Di cosa abbiamo realmente bisogno per restare in Basilicata?”, in programma domenica 29 marzo, alle ore 18, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di san Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT).
Introdurrà i temi dell’incontro Giacomo Leccese (coordinatore cittadino di Basilicata Casa Comune); interverranno Michele Vivilecchia (fondatore del gruppo “I Ritornati”); Lidia Contuzzi (Ass. “Esperanto” di Montescaglioso); Lucrezia Lacanfora (presidente di “Giovani e Futuro” della Regione Basilicata); il docente Luciano Balsebre e la consigliera comunale de “La Città di Tutti” di Montescaglioso Maria Primavera.
Le conclusioni saranno affidate ad Angelo Chiorazzo (vice presidente del Consiglio regionale di Basilicata) e a Gianni Vizziello (capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale).
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).