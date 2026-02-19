Montescaglioso (MT) – 20.2.26: Incontro pubblico ragioni del NO al Referendum Riforma della Giustizia.

Venerdì 20 Febbraio, alle ore 19.30, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di san Michele Arcangelo a Montescaglioso (MT) è in programma un incontro pubblico incentrato sul Referendum per la Riforma della Giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026.
Sarà presente l’avvocato Michele Porcari, Presidente del Comitato per il NO al Referendum Costituzionale della Provincia di Matera.
L’incontro sulle ragioni del NO va nella direzione della costituzione di un comitato referendario cittadino.
