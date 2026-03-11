Montescaglioso (MT) – 14.3.2026: Incontro pubblico su NO al Referendum per Riforma della Giustizia

Sabato 14 marzo, alle ore 17.30, presso la Sala del Teatrino dell’Oratorio “Don Bosco” a Montescaglioso (MT) si terrà un incontro pubblico incentrato sul referendum costituzionale confermativo riguardante la riforma della giustizia, previsto nei giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
L’iniziativa, promossa dalla “Società civile per il NO nel referendum costituzionale – Vota NO per difendere Giustizia, Costituzione e Democrazia”, sarà moderata dalla dr.ssa Lidia Contuzzi; saranno presenti l’avvocato Francesco Ciannella e l’avv. Franco Maldonato (coordinatore del Comitato per il NO per la Regione Basilicata), che dialogheranno sui temi referendari.
