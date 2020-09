Rosa Anna Cifarelli, Gianna Racamato, Raffaele Rizzi e Pina Venezia, componenti il gruppo consiliare di opposizione Monte in Testa di Montescaglioso (MT), hanno diffuso una lettera aperta rivolta al sindaco Vincenzo Zito dal titolo “VIABILITÀ? MIGLIORARE SI PUÒ!”. Nel documento si evidenzia come, con l’arrivo della stagione autunnale ed invernale e la concomitante riapertura della scuola, si riproponga “un disagio causato da quel che rimane del sedicente “Piano Traffico” della sua amministrazione, costato 30.000 euro a tutti noi cittadini montesi.” A tal proposito si fa riferimento all’esiguo numero di parcheggi (definiti a “pagherò’”) nelle vie cittadine C. D’Alessio e G. Garibaldi, che ha portato alla cancellazione di “un prezioso servizio essenziale a circa 3.000 cittadini residenti del Centro Storico, dei Cappuccini, del Belvedere, della “Vecchiara” e di via Ginosa, poiché, impedendo ai Bus di circolare, questi cittadini quotidianamente devono fare lunghi tragitti a piedi per poter arrivare alla prima fermata di autobus utile.” Nello specifico tale disagio colpisce le persone anziane sole che si recano presso l’Ospedale di Matera, i tanti studenti che si recano a scuola nel vicino capoluogo “con il caldo, con il freddo, con la pioggia o con la neve”, i lavoratori pendolari che rientrano dopo una giornata lavorativa che sono sottoposti ad un’ulteriore fatica “a meno che qualcuno non li aspetti alla fermata del bus creando un ingorgo e quindi un ulteriore disagio alla viabilità”. Infine si cita il disagio arrecato ai turisti, perlopiù persone anziane, che raggiungono Montescaglioso e sono costrette ad “affrontare un lungo e faticoso percorso per raggiungere Piazza Roma e poi il centro storico”. Alla luce di queste considerazioni i consiglieri di Monte in Testa evidenziano come i disagi siano ampiamente superiori ai benefici e vantaggi sperati dall’Amministrazione Zito, “di certo benefici non per i cittadini”, una visione, questa, che a parere della minoranza si può definire come “un completo fallimento”. Si richiede formalmente il ripristino, almeno, delle corse mattutine affinché “ritorni ad essere garantito un servizio essenziale per molti”.