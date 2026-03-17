Montescaglioso: Gruppo consiliare “La Città di Tutti” su sistema di videosorveglianza.

Il gruppo consiliare di minoranza di Montescaglioso (MT) “La Città di Tutti” ha diffuso un comunicato sui propri canali ufficiali dal titolo “VIDEOSORVEGLIANZA A MONTESCAGLIOSO: CRONACA DI UN ABBANDONO” nel quale focalizza l’attenzione sulla sicurezza della città montese e sugli episodi criminosi avvenuti nei giorni scorsi. A supporto della propria posizione ha allegato copia della richiesta di chiarimenti e della risposta ricevuta.
Di seguito il testo integrale:
“Nonostante le ripetute segnalazioni e i ripetuti episodi di furti nelle abitazioni, la sicurezza dei cittadini continua a restare al “buio”. Ecco i fatti che delineano un’inerzia amministrativa ormai inaccettabile::
– 26 Novembre 2024 – Chiediamo: “Il sistema di videosorveglianza comunale funziona?”
– 02 Dicembre 2024 – Il Sindaco risponde: “Le telecamere sono OFF perché il server è in manutenzione”.
– 17 Dicembre 2025 – Un anno dopo, torniamo a chiedere: “Sindaco, quel server è stato finalmente aggiustato?”
– PASSANO ALTRI 3 MESI DI SILENZIO ASSOLUTO. Né una lettera, né una risposta, né un segnale di vita.
– IL RISULTATO?
Nel weekend del 14-15 Marzo 2026, una VENTINA tra cantine e garage sono state visitate dai ladri.
Dobbiamo davvero aspettare che i furti diventino cento prima che qualcuno si degni di “dare una mossa” a quel server?
La sicurezza dei cittadini non è un optional e la manutenzione non può durare un anno e mezzo mentre le nostre case restano scoperte.
Basta scuse. Vogliamo telecamere accese ORA”.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).