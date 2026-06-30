Montescaglioso: Gruppo consiliare “La Città di Tutti” chiede C. Comunale aperto sulla Biblioteca Comunale.

Il gruppo consiliare di minoranza di Montescaglioso (MT) “La Città di Tutti”, in data odierna, ha inoltrato richiesta di convocazione di una seduta di Consiglio Comunale aperto.
Di seguito il testo integrale:
“Oggi abbiamo formalmente richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale aperto. Al centro della discussione: l’istanza “La biblioteca che vorremmo”, presentata dalle associazioni locali e dai firmatari del “Patto locale per la lettura”.
Ecco cosa chiediamo all’Amministrazione:
- Trasparenza: vogliamo chiarezza sui tempi, sulla scelta dei locali e sulle priorità per riaprire la nostra biblioteca.
- Ascolto: numerose realtà associative e singoli cittadini sollecitano un confronto pubblico su tempi, luoghi e strumenti necessari per riaprire finalmente la nostra biblioteca.
- Partecipazione: abbiamo richiesto che i rappresentanti delle associazioni e tutti voi concittadini interessati possiate intervenire direttamente in seduta.
Dare seguito alle istanze della collettività, specialmente quando sono così costruttive e corali, è per noi un dovere primario”.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).