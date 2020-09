Rosa Anna Cifarelli, Gianna Racamato, Raffaele Rizzi e Pina Venezia, componenti il gruppo consiliare di opposizione Monte in Testa di Montescaglioso (MT), hanno diffuso una lettera aperta a loro firma dal titolo “ECCO DOVE VANNO A FINIRE I SOLDI DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ARRIVO DAL GOVERNO NAZIONALE”.

Nel documento illustrano nel dettaglio l’utilizzo dei primi 41.640,00 Euro (come da Delibera di Giunta n° 54 del 05 agosto 2020): 14 mila sono stati spesi per interventi sui beni dell’Ente; 10 mila per utenze canone acqua; 2 mila per utenze telefoniche ed altri 2 mila per “altre utenze”; 3.140,00 per il verde pubblico e 10.500,00 Euro per manifestazioni culturali e di intrattenimento. Alle somme elencate vanno aggiunti € 10.000,00 originariamente previsti per le tradizionali festività patronali, anche questi destinati alle manifestazioni civili del 20 agosto 2020. Tali scelte compiute dalla Giunta Comunale vanno in direzione opposta a quanto auspicato da Monte in Testa: i consiglieri di minoranza, infatti, avevano proposto la destinazione, integrale, dei fondi in direzione dell’abbattimento della tassa sui rifiuti o dell’IMU.

Si evidenzia la notevole discrepanza tra gli intenti del Governo nazionale (che eroga fondi agli Enti Locali per fare fronte all’emergenza economica di cittadini ed imprese) e quelli della Giunta comunale montese, che, invece, “utilizza questi soldi per mettere qualche toppa al bilancio comunale”. La lettera aperta si conclude con un’anticipazione: “a partire dal 30 settembre 2020 cittadini ed imprese locali saranno chiamati alla cassa con la Tassa Rifiuti per arrivare al regalo di Natale con la maxi – stangata IMU di Zito & co!”.