Montescaglioso – Gruppo cons.re “La Città di Tutti” richiama l’attenzione sul mondo della Scuola.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT), composto da Fabio Disabato, Raffaele Rizzi, Gianna Racamato, Maria Primavera ed Emanuele Panarelli, ha pubblicato una lettera aperta dal titolo “MASSIMA ATTENZIONE AL MONDO DELLA SCUOLA”.

Di seguito il testo integrale del documento:

“Nuovo anno scolastico, vecchi problemi.

Questa mattina abbiamo depositato due mozioni e un ordine del giorno al Comune, da discutere nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Ecco perché:

🔹 Mozione n.1: Assistenza specialistica per studenti con disabilità : Le raccolte fondi sono preziose, ma non possono bastare. Il Comune DEVE garantire il 100% delle ore previste per legge. Possiamo risparmiare su tutto, non sui bambini con disabilità.

🔹 Mozione n.2: Buoni libro 2024/2025 : il Comune deve integrare il contributo regionale. Mancano solo 7.000 euro. Possibile che non si riescano a trovare? Se la Regione si è fermata all’80%, il Comune deve fare la sua parte. Il diritto allo studio non è negoziabile.

🔹 Ordine del giorno: Trasporti FAL: servono più corse tra Matera e Montescaglioso . Uscire da scuola alle 14:00 e arrivare a casa alle 16:00 è inaccettabile. La settimana corta va bene, ma il trasporto pubblico deve adeguarsi alle nuove esigenze”.