In merito al contrasto del Coronavirus i componenti il Consiglio Comunale di Montescaglioso Vincenzo Zito (Sindaco), Paola Andriulli (Presidente Consiglio Comunale), Pietro Buonsanti (Capogruppo Rinascita Montese), Rosa Anna Cifarelli (Capogruppo Monte in Testa), Giuseppe Ditaranto (Capogruppo M5S) e Maria Scaramuzzo (Capogruppo IDeA) hanno diffuso un comunicato stampa congiunto con il quale si appellano al senso di responsabilità di tutta la comunità montese, “ognuno per il proprio ruolo e per la propria parte”.

Nel documento si invita la cittadinanza al totale rispetto delle disposizioni vigenti: rispetto assoluto della quarantena e delle relative modalità per coloro che si dovessero trovare in tale situazione; permanenza, il più possibile, al proprio domicilio, uscire solo in caso di effettiva necessità; i social sono un mezzo di comunicazione importante e vitale ma non devono essere usati per creare sterili polemiche o inutili allarmismi; chi non è autonomo non deve allarmarsi perché è disponibile il servizio di pubblica assistenza; per attività indispensabili si intendono quelle strettamente necessarie: fare la spesa, andare in farmacia, dal medico, a lavoro (sempre con l’autodichiarazione). Sulla pagina Facebook e sul Sito Istituzionale dell’Ente sono consultabili i Decreti e le informazioni sui comportamenti da tenere legate all’emergenza Coronavirus.

Si invita a seguire TUTTE e SOLO le indicazioni Istituzionali, con la consapevolezza che i sacrifici compiuti in questi giorni costituiscano l’unico modo per vincere la battaglia contro questo comune nemico.