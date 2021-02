Il gruppo Consiliare “Monte in Testa” di Montescaglioso (MT) ha diffuso una comunicazione nella quale propone un bando per il sostegno delle famiglie particolarmente disagiate.

“Il Governo ha varato una serie di misure per mantenere “in salute” gli Enti Locali, permettendo loro di continuare ad erogare servizi alla cittadinanza. Interventi che, davanti a una crisi economica senza precedenti e ad un aumento notevole della disoccupazione, si sono resi più che mai necessari. È noto che da lunedì 25 gennaio è ripartito il servizio mensa nella nostra scuola che prevede, così come negli scorsi anni, l’acquisto di un buono pasto giornaliero di €3. Al fine di sostenere le famiglie Montesi in questo particolare momento storico il gruppo Monte in testa propone di emanare un bando che vada a contribuire integralmente od in parte questa spesa che grava soprattutto sulle famiglie particolarmente disagiate. Si fa rilevare, in oltre, la difficoltà che diversi cittadini hanno evidenziato ad acquistare i buoni pasto solo di mattina nei giorni e nelle ore prestabilite dall’amministrazione presso la casa comunale, a questo proposito si suggerisce la possibilità di poter accedere all’acquisto dei biglietti anche nei pomeriggi in cui la casa comunale rimane aperta, ovvero il martedì ed il giovedì.