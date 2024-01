Montalbano beffata a “scuola’’ .Tauro: Quante responsabilità…

Gira e rigira nella graduatoria delle responsabilità e delle irresponsabilità Rocco Leonardo Tauro punta il dito nei confronti di Regione Basilicata, che ha adottato la decisione finale, e Provincia che a suo parere avrebbe dovuto blindare- sintetizziamo- la situazione. A rimetterci, con lo spacchettamento dell’Istituto ‘’Pitagora’’ e la perdita delle direzione, sono la comunità locale, studenti e docenti. Sarebbero serviti buon senso, coraggio e obiettività. E invece…si dovrà ricorrere alla carta bollata, salvo ripensamenti improbabili, con una istanza al Tribunale amministrativo regionale. La Basilicata, dove le scelte a macchia di leopardo sono sempre possibili, continua a pagare le conseguenze dello spopolamento. Non ci sono né progetti e né iniziative per invertire la tendenza, ma una fiera degli annunci e delle illusioni. Ed è questa la parata dei ‘’faremo’’ e “diremo’’ che sentiremo in campagna elettorale, con una classe politica mediocre e sciagurata. Meritano di essere messi…dietro alla lavagna e bocciati alle elezioni. Il voto serve a questo.



PIANO SCOLASTICO 2024/2025 : REGIONE BASILICATA MALE ! PROVINCIA DI MATERA MALISSIMO!

La conclusione della questione del nuovo Piano Scolastico 2024/2025 vede fortemente penalizzato il comune di Montalbano Jonico. Il dimensionamento, cioè la riduzione delle dirigenze scolastiche (con conseguente perdita di autonomia delle stesse scuole interessate) ha duramente colpito il comune jonico. Che da ben due dirigenze sul territorio si ritrova, al momento, per l’anno prossimo senza nessuna.

Le scuole del comprensivo “Fiorentino” collegate a quelle di Scanzano Jonico; L’istituto “Pitagora”, invece, che, storicamente una delle scuole più prestigiose della nostra provincia, amputata del Liceo Classico di Nova Siri, passa sotto il Fortunato di Pisticci. Insomma debacle completa.

Che trova, purtroppo, la sua genesi nella scelta fatta dalla Regione Basilicata, attraverso le Commissioni consiliari e la propria Giunta, ma soprattutto a causa di un atteggiamento non responsabile della Provincia di Matera, che non decidendo ovvero non ottemperando a leggi nazionali, nel caso specifico come il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2023 n. 127, che impone a tutte le scuole della nazione di ridurre il numero dei dirigenti stessi, fermo restando poi alla Provincia attraverso i vari tavoli interistituzionali effettuare i necessari accorpamenti per pervenire appunto alla loro riduzione.

Per la provincia di Matera dieci dirigenti in meno per l’anno prossimo. E’ questo taglio e accorpamento sulla base delle stesse linee guida andava fatto di concerto tra comuni, Direzione regionale scolastica, Provincia e sindacati.

Più volte ai Tavoli tecnici la Provincia non solamente si è sottratta nel predisporre il Piano scolastico, ma ha deciso di non decidere, venendo meno di fatto ad un dovere istituzionale.

Così che troppo facile è da amministratore dire “non accetto il taglio” (e come se un cittadino decidesse di non pagare, accampando motivazioni improprie, secondo cui il tributo sia eccesivo o non dovuto. Certamente potrà pure non pagare in un primo momento, ma poi gli arriverà il decreto ingiuntivo di pagamento).

Così come l’Amministrazione Provinciale, per evitare atti impopolari, ma necessari, si sottrae dal farlo. Lasciando a questo punto che il P.S. venga prodotto dai funzionari regionali d’intesa con l’Ufficio R.S., al suo posto.

Piano del 20 dicembre, che pervenuto alle Commissioni regionali preposte III e IV, allo scadere dei termini di approvazione, è stato rivisto in peggio (assai sbagliando) per Montalbano Jonico. Malissimo, e di più, ha fatto la Provincia di Matera, guidata dallo stesso sindaco di Montalbano Jonico, a non operare secondo il dettato di legge, né formulare al meglio una proposta tenuta a fornire, che votata dallo stesso Consiglio provinciale sarebbe stata, invece, blindata, e non più emendabile, né dai consiglieri regionali né dalla stessa Giunta regionale. Volta a difendere tra l’altro i legittimi interessi scolastici montalbanesi. La impopolarità non piace a nessuno, è credo nemmeno al governo nazionale, alla Regione, come a nessuno altro. Ma gli impegni in sede europea, (tra l’altro sottoscritti dai precedenti governi nazionali nell’ottica del PNRR), una volta assunti, vanno rispettati.

Che piacciono quando fanno arrivare finanziamenti e da contrastare, per alcuni invece, quando impongono dei sacrifici. Non sappiamo al momento come il tutto si risolverà, l’unica cosa certa è che trattasi comunque di un piano della durata di un anno, e nulla toglie che con la dovuta attenzione, da parte degli enti interessati, già nel prossimo autunno si possa recuperare quanto di errato è stato fatto sino ad ora.

17/01/2024

Leonardo Rocco Tauro

Capogruppo Consiliare

“Montalbano-La Città che Vogliamo “