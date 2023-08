Mont.so : PD cittadino e gruppo consiliare “La Città di tutti” su situazione amministrativa.

Il circolo cittadino di Montescaglioso del Partito Democratico ed il gruppo consiliare di opposizione “La Città di Tutti”, con due comunicazioni affisse in Corso della Repubblica, hanno analizzato la situazione amministrativa attuale e risposto ad alcune affermazioni rilasciate, nei giorni scorsi, dal primo cittadino Vincenzo Zito. Il circolo PD ha intitolato la propria comunicazione “BLA BLA BLA, SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO”; di seguito si riporta il testo integrale:

“Se avessimo creduto a tutti gli annunci dell’Amministrazione Zito oggi Montescaglioso sarebbe una meravigliosa e incantevole cittadina nella quale tutti vorrebbero vivere. Invece no! agli annunci non sono seguiti i fatti e dunque siamo passati da Gioiello d’Italia …….a “paesello” (come il sindaco lo ha recentemente definito). Basta girare per le vie di Monte, guardarsi intorno e realizzare che le cose non vanno affatto bene, non come vorrebbe farci credere. Molte sono le questioni aperte sulle quali invitiamo l’Amministrazione (tutta!) ad attivarsi, e presto, per dare seguito alle istanze dei cittadini che invocano risposte e servizi:

Ci dicono che siamo fuori dal DISSESTO FINANZIARIO, ne prendiamo atto. Doveva essere un’”opportunità”, non se ne accorto nessuno. O forse solo gli amministratori che sono stati “costretti” ad aumentarsi le indennità con la motivazione che ……“lo dice la legge”. Siamo fuori dal dissesto? Bene. Allora riportiamo i tributi comunali ai livelli del 2016. La TARI (imposta sui rifiuti) per esempio, dal 2016 ad oggi, è aumentata del 20% (invitiamo i cittadini a controllare le proprie cartelle degli ultimi anni). Ricordatevi di rateizzare la riscossione in 3 o 4 scadenze e non dimenticatevi dei sacchetti per la spazzatura che oggi i cittadini comprano. DECORO URBANO e GESTIONE del VERDE PUBBLICO, giardini e aree verdi attrezzate. Se non ci sono idee basta copiare da chi fa meglio. Periferie in stato di abbandono: ne vogliamo parlare? I cittadini che abitano in periferia hanno gli stessi diritti e pagano le stesse tasse di quelli “più fortunati” che abitano nelle vie principali del paese. PIANO TRAFFICO: tanto rumore per nulla! Commercianti, cittadini, pedoni, ciclisti, automobilisti: tutti contro tutti. RESIDENZA PER ANZIANI inaugurata più volte e abbandonata nell’incuria più totale, affidata a non si sa bene chi (???), senza dimenticare le centinaia di domande di lavoro raccolte in campagna elettorale. Un capolavoro di onesta e trasparenza! (C’era una volta) la SCUOLA MEDIA: nel 2016 Zito dichiarò che avrebbe risolto tutto dopo un giorno dal suo insediamento vantandosi del lascito della precedente amministrazione di centro sinistra; dopo 7 anni il risultato e sotto gli occhi di tutti! DISSESTO IDROGEOLOGICO: tutto fermo….speriamo anche il territorio. Milioni di euro per il dissesto idrogeologico utilizzati per fare a metà o anche meno Via San Francesco, per non risolvere niente sulla scorrimento veloce e per progettare senza realizzare Via Metaponto. CIMITERO COMUNALE: complicato capire a chi rivolgersi per ottenere risposte per non parlare dell’aumento dei costi per i cittadini al momento di occuparsi dei “cari” defunti. Abbazia …..idem, finita in “mani straniere”. Ci saranno delle opportunità anche in queste vicende? Per chi? Sicuramente non per i cittadini. PROMOZIONE DEL TERRITORIO e SVILUPPO TURISTICO: c’erano una volta i turisti, ve li ricordate? Oggi li vediamo solo in TV. EDILIZIA SCOLASTICA: le quotidiane segnalazioni dei genitori sulle situazioni di degrado in quasi tutti i plessi restano inascoltate. Urgono interventi di manutenzioni seri e non “pezze a colore”. SERVIZI PER GLI STUDENTI: Avvio del servizio mensa e dei servizi per i diversamente abili il prima possibile. Installazione di pensiline alle fermate autobus in Viale Giovanni XXIII e in Via La Carrera per gli STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SUPERIORI; in un paese civile non ci si difende dalle intemperie atmosferiche cercando riparo sotto i balconi. Il Diritto allo studio è per tutti. La SCUOLA e gli STUDENTI tornino ad essere il cuore pulsante della nostra comunità. Non dimentichiamoci del nostro futuro! Naturalmente l’elenco proposto è solo parziale. Siamo convinti che saranno i cittadini montesi a completarlo segnalando ogni utile proposta e avanzando legittime richieste a tutela dei propri diritti. Intanto cogliamo l’occasione per formulare a tutta la comunità montese i più fervidi auguri per le festività patronali”.

Il gruppo consiliare “La Città di Tutti”, a sua volta, ha esposto due manifesti: il primo, dal titolo “ Sogni di una notte di mezza estate ”, fa riferimento alle recenti dichiarazioni di Zito riguardanti l’uscita del Comune di Montescaglioso dal dissesto finanziario proclamato alla fine del 2017. Il gruppo consiliare esprime forti perplessità di fronte a tali affermazioni e sottolinea che tale risultato sarà raggiunto solo dopo aver pagato tutti i debiti derivanti dal dissesto e aver congedato i commissari straordinari incaricati.

A tal proposito si forniscono alcuni importanti dati: dopo 5 anni di gestione commissariale i debiti pagati derivanti dal dissesto ammontano a Euro 2.850.000,00; quelli che attendono di essere pagati, invece, ammontano a Euro 7.950.000,00.

Nel secondo manifesto, dal tema “ Promemoria per il Sindaco ”, si citano i 35.000,00 Euro erogati dalla Regione Basilicata per gli eventi culturali a Montescaglioso nel 2022: dalla Delibera di Giunta Comunale del 03.11.2022 si evince che 15 mila Euro sono stati pagati per il Carnevale 2023; 10 mila Euro sono stati pagati per le luminarie di Natale 2022; all’appello manca il pagamento di 10 mila Euro al Comitato Feste Patronali montese per l’attività svolta nel 2022. Nel manifesto si legge: “Giriamo al Comitato i 10 mila Euro di contributi? O il Comune ha fatto la cresta con questi soldi dicendo di aver contribuito con 13.000,00 Euro presi dal Bilancio Comunale […] mentre in realtà ne metteva solo € 3.000,00 ??? Quindi?”