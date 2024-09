Mont.so (MT) – Circolo PD: inizio anno scolastico e bilancio Festa dell’Unità 2024.

Il circolo del Partito Democratico di Montescaglioso, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2024 – 2025, tramite una lettera aperta, ha voluto augurare a tutti gli studenti e le studentesse della comunità montese “un buon inizio di anno scolastico. L’auspicio è che tutti e tutte possano serenamente vivere il proprio percorso, maturando competenze utili a se stessi e al nostro territorio. Un buon lavoro a tutti i docenti e al personale che, nonostante le tante difficoltà, quotidianamente operano affinché la scuola pubblica continui a rappresentare il luogo che educa alla cittadinanza e alla vita democratica. La scuola è il vero pilastro della democrazia e i servizi ad essa legati non devono essere tradotti e interpretati come eventi straordinari, ma rappresentano DIRITTI fondamentali. Buon anno scolastico!!”.

Nei giorni scorsi il Circolo cittadino del PD di Montescaglioso (MT) ha chiuso l’edizione 2024 della Festa dell’Unità, svoltasi presso le piazze S. Giovanni Battista (piazza dell’Orologio) e piazza Cosimo Venezia (antistante la casa comunale). Il tema prescelto è stato “Viva l’Italia.. l’Italia tutta intera…”.

Nel corso dell’iniziativa si sono svolti confronti e dibattiti che permetteranno di alimentare l’agenda politica. Tra i temi affrontati le esperienze sociali importanti, quali le Cooperative di Comunità con Tommy Ramagno e Francesco Lomonaco; si è parlato di Basilicata e Italia con la giornalista Sissi Ruggi e il Sen. Filippo Bubbico. Nell’occasione sono stati ricordati importanti passaggi della storia della Regione Basilicata: dal piano sanitario regionale dei primi anni 2000, preso a modello in tutta Italia, all’importante rivoluzione culturale e digitale in Basilicata “Il computer in ogni casa”.

Non sono mancati dibattiti che hanno riguardato direttamente l’amministrazione della Città montese; dapprima con Roberto Venezia e i consiglieri Comunali Fabio Disabato, Raffaele Rizzi, Gianna Racamato e Maria Primavera, i quali hanno saputo rappresentare in maniera egregia il loro lavoro in Consiglio Comunale e le criticità riguardanti Montescaglioso. In occasione del secondo spazio, insieme a Filomena Silvaggi (rappresentante Movimento 5 Stelle) e Antonio Dibiase (segretario del Circolo cittadino di Italia Viva di Montescaglioso), sono state delineate prospettive e confronti per la costruzione di un progetto di centrosinistra e un nuovo percorso per Montescaglioso.

Nel corso dei tre giorni di attività è stato presentato il libro di Serafino Paternoster “Le Città invincibili”, alla presenza di Salvatore Adduce e della moderatrice Lucia Castellaneta; sono intervenuti la vicesegretaria Pd Montescaglioso Anna Lomonaco, il segretario Regionale PD Giovanni Lettieri e i consiglieri Regionali del Partito Democratico Basilicata Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli, Piero Marrese, con l’Assessore Regionale con delega alla salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico.

E’ stato riservato uno spazio alla tematica relativa al lavoro e allo spopolamento; con la docente Micla Petrelli ne hanno discusso il segretario regionale della CGIL di Basilicata Fernando Mega; Bruno Di Cuia (UIL); il consigliere regionale Piero Marrese; il sindaco di Miglionico Giulio Traetta; Giuseppina Paterna (già candidata PD alle elezioni europee).

Sono stati consegnati riconoscimenti al M° Damiano D’Ambrosio, all’Avis montese per i suoi 30 anni di lodevole impegno ed attività nella comunità e alla squadra femminile ASD Ideale Montescaglioso per i forti valori sociali, innovativi e di visione espressi.