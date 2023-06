Mont.so – La Città di tutti su dimissioni ass. M. Ditaranto.

Il gruppo consiliare comunale di minoranza “LA CITTA’ DI TUTTI” di Montescaglioso (MT), al termine della seduta di consiglio comunale del 21 giugno scorso ha diffuso un comunicato stampa relativo alle dimissioni dell’assessora Monica Ditaranto. Si riporta il testo, intitolato “Da Dubai all’Ente Parco”, nella forma integrale:

“Si è da poco concluso il Consiglio Comunale che ha preso atto delle dimissioni da Consigliere Comunale dell’Ing. Monica Ditaranto. Se da un lato, formuliamo i nostri auguri di buon lavoro al neo assessore ed alla neo consigliera così come rispettosamente salutiamo l’assessore uscente, dall’altro non possiamo non prendere atto di una situazione politica-personale che sembra essere sfuggita di mano al Sindaco, sempre abile nel manovrare le sue pedine ma sempre più a rischio inciampi.

Naturalmente non entreremo nel merito delle ragioni strettamente personali che hanno indotto l’Ing. Ditaranto alle dimissioni, tuttavia non possiamo non evidenziare come tutto quanto accaduto nelle ultime settimane nelle stanze del nostro Comune ci lasci perplessi.

Quali sarebbero le motivazioni che inducono un assessore a dimettersi, non solo dalla carica in giunta (ci mancherebbe) ma anche da quella di Consigliere Comunale? In passato, chi si dimise per andare a Dubai, si dimise da assessore, non da consigliere.

Come si conciliano le motivazioni di queste doppie dimissioni con l’assunzione del nuovo ruolo di componente del consiglio direttivo? Se non si riesce a svolgere nemmeno il ruolo di consigliere comunale, come si può far parte dell’organo di governo di un Ente…

Che fine ha fatto il cosiddetto “principio democratico” di cui tanto si è vantato il Sindaco?

Viste le dimissioni “volontarie” dell’Ing. Monica Ditaranto, perché nominare lei all’Ente Parco invece che un altro consigliere comunale, nel rispetto del “metodo democratico” sempre caro al nostro Sindaco? Non ci si venga a parlare di competenza e merito, perché sono le stesse azioni del Sindaco che lo smentiscono…

Dopo sette anni di ringraziamenti pubblici in ogni post, oggi in Consiglio Comunale solo ringraziamenti d’ufficio? Perché questo cambio? È già stato tutto dimenticato?

È chiaro a tutti che dietro questa storia c’è ben altro che si traduce in una sola parola: FALLIMENTO!”