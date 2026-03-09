MONT.SO: “LA CITTÀ DI TUTTI” SU C. COMUNALE Straordinario 13.3.26.

Il Consiglio Comunale di Montescaglioso (MT) è stato convocato in seduta straordinaria ed urgente per le ore 08.30 di venerdì 13 marzo prossimo.
Due punti all’ordine del giorno: oltre alla canonica lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, compare la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2026/2028.
A tal proposito il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” ha diffuso un comunicato nel quale sottolinea come il punto all’ordine del giorno sia stato inserito solo grazie agli emendamenti presentati dal proprio gruppo.
Di seguito il comunicato integrale:
È servita la “sveglia” della minoranza per far sobbalzare la maggioranza sulla poltrona: “Ehi, ma non manca qualcuno?” “Ah già, il Revisore! Che sbadati!”
Certo, dopo due mandati uno si aspetterebbe una macchina oliata come una Ferrari. E invece siamo qui, a rincorrere le nomine obbligatorie perché qualcuno si è scordato di guardare il calendario.
Tranquilli cittadini: se non sanno nemmeno chi deve controllare i conti, figuriamoci come li gestiscono!”
