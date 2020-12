I componenti il gruppo consiliare di opposizione Monte in Testa di Montescaglioso (MT), nei giorni scorsi, hanno diffuso una lettera aperta dal titolo “ CARI CONCITTADINI CI RICORDIAMO DELLE CARTELLE PAZZE 2014?” Nel documento si fa riferimento alle cartelle che in questi ultimi giorni dell’anno 2020 stanno pervenendo ai cittadini montesi; si sottolinea, inoltre, che nelle stesse cartelle sono contenuti i medesimi errori che hanno caratterizzato l’invio precedente, avvenuto all’inizio dell’anno in corso. Nella stessa lettera, inoltre, si cita la lettera sullo stesso argomento scritta dal sindaco Zito su Facebook e quella del capo settore Affari Finanziari Didio che “hanno prontamente cercato di scaricare le responsabilità esclusivamente sulla Publisys (società che gestisce i tributi per conto del comune di Montescaglioso)”. Agli amministratori si rimprovera di non aver controllato l’operato della stessa società “nell’interesse della propria comunità”. I consiglieri di Monte in Testa attribuiscono la responsabilità degli accertamenti per i tributi comunali “solo al sindaco ed alla sua incapacità di vigilare affinché non si riproponessero gli stessi disagi provocati lo scorso anno per gli stessi motivi.” Non manca il riferimento alle conseguenze di questa incresciosa situazione: “danni alle già precarie casse comunali e disagi evitabili per molti cittadini! Il sindaco avrebbe fatto meglio ad ammettere di essersi dedicato ad altro negli ultimi mesi trascurando gli interessi della comunità che amministra. Troppo semplice far ricadere le proprie responsabilità su altri attraverso una dichiarazione ad hoc…..si abbia quindi il coraggio delle proprie azioni e si ammettano gli errori!”

Alla lettera aperta, su Facebook, ha replicato il sindaco Vincenzo Zito: a suo parere non vale la pena “soffermarsi sull’ABC.” Respinge le responsabilità relative gli accertamenti IMU 2015 fatte ricadere sulla sua persona e afferma che la competenza è dell’Organo Straordinario di Liquidazione. Evidenzia che ci si è impegnati “per evitare quanto più possibile disagi alla popolazione che, inutile ribadirlo, non pagherà un centesimo oltre il dovuto.” In merito all’accusa di essersi dedicato ad altro negli ultimi mesi afferma che si è occupato della gestione dell’emergenza epidemiologica, oltre che di “numerosi cantieri e progetti.” Ha fatto poi riferimento all’hobby (nei ritagli di tempo) del riuso di materiale legnoso, in ossequio alla tradizione di famiglia ed alla cultura del lavoro (anche nel tempo libero), che, a suo parere, non tutti avrebbero.

Monte in Testa non ha fatto mancare un’immediata controreplica con una nuova lettera aperta dal titolo “ DIECI DOMANDE PER TE, POSSON BASTARE…?”. Nell’incipit si esprime la felicità provata alla notizia che il sindaco Zito coltiva qualche hobby e che lavora; allo stesso tempo si afferma che tutto questo, purtroppo, non risolve “nessun problema ai contribuenti montesi.” A tal proposito i consiglieri hanno stilato ben 10 domande, tutte circostanziate, qui riportate in forma integrale:

Le istanze riferite agli avvisi di accertamento per il 2014, ad oggi, sono state tutte evase o ci sono ancora risposte da fornire ai contribuenti? Dopo le cartelle pazze del 2014, avete pagato la Publisys che ha eseguito gli accertamenti in gran parte risultati errati? A tutela dell’immagine e delle casse del Comune, avete chiesto un risarcimento danni a chi ha sbagliato? Che cosa avete fatto quest’anno per evitare il ripetersi di quanto accaduto l’anno scorso? Visto il risultato deludente dell’anno scorso, come avete tutelato il nostro Comune dal rischio di ripetere l’invio di “cartelle pazze” anche per il 2015 dopo quelle del 2014? Rispetto a quanto avete previsto in bilancio per gli accertamenti del 2014, quanto avete realmente incassato? A chi sono state addebitate le spese per la notifica (€ 5,88 cadauna) degli avvisi di accertamento del 2014 errati? Chi pagherà le spese di notifica (€ 5,80 cadauna) di tutti gli avvisi errati notificati in questi giorni? Tutti gli avvisi notificati risultano firmati da persona di sua fiducia. Si è informato se, prima di firmarli, li ha letti, almeno a campione? Chi sarà chiamato a rispondere ad eventuali ricorsi dei contribuenti? L’OSL o lei come legale rappresentante del Comune?

In chiusura della lettera aperta si afferma: “Siamo certi che tra i suoi mille impegni di lavoro (oltre che di amministratore) riuscirà a trovare cinque minuti per darci queste semplici risposte; le chiediamo, però, di rispondere in maniera puntuale ad ogni domanda. Siamo sicuri ci dirà la verità nell’interesse di tutti. Il gruppo Monte in Testa”.