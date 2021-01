Il gruppo consiliare comunale “Monte in Testa” di Montescaglioso (MT), in seguito alla notizia diffusa dagli organi di stampa nazionali relativa all’inserimento della Città di Montescaglioso fra i siti indicati come aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani, ha provveduto a richiedere l’immediata convocazione del Consiglio Comunale allo scopo di formulare “il più convinto dissenso nell’interesse della salute della nostra comunità. È fondamentale che ci si opponga con forza subito così come avvenuto nel 2003 per Scanzano Jonico in nome e a difesa del nostro territorio.”