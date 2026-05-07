MONT.SO: GRUPPO CONSILIARE “LA CITTÀ DI TUTTI” SU DEBITI COMUNALI PAGATI CON I SOLDI DELLA MENSA SCOLASTICA.

Il gruppo consiliare di minoranza “La Città di Tutti” di Montescaglioso (MT) ha diffuso un comunicato nel quale denuncia, mostrando alcuni documenti (Deliberazione di Giunta Comunale del 17.10.2025; Sentenza del T.A.R. di Basilicata del 05.02.2026; Deliberazione del Commissario ad acta del 17.4.2026; copia di mandato di pagamento per l’esercizio 2026) una situazione di notevole gravità emersa dall’analisi degli atti amministrativi.

Di seguito il comunicato integrale, dal titolo “I DEBITI DEGLI ERRORI COMUNALI PAGATI CON I SOLDI DELLA MENSA SCOLASTICA!”

Cari concittadini di Montescaglioso, c’è una vicenda gravissima – documentata dalle carte – che pesa sulle nostre tasche e, fatto ancor più grave, rischia di colpire i servizi essenziali per i nostri ragazzi.

I FATTI IN BREVE:

Per anni il nostro Comune non ha pagato le fatture alla ditta incaricata della custodia dei cani randagi (Argo S.r.l.).

La Giunta, invece di far pagare il dovuto, ha deliberato all’unanimità di resistere in giudizio al TAR.

Il risultato? Una sconfitta totale! Ma, nonostante l’ordine del giudice di pagare entro 60 giorni (Sentenza TAR n. 49/2026), l’amministrazione è rimasta immobile, costringendo il Prefetto a nominare un Commissario ad acta per forzare l’esecuzione dei pagamenti!!!

IL COSTO DELLO SPRECO:

L’ostinazione e il ritardo di questa amministrazione ci costano carissimo: un debito complessivo di 57.389,36 €. Tra questi, ci sono migliaia di euro “extra” sfumati unicamente in interessi moratori, spese legali e compenso per il Commissario. Un mare di soldi pubblici letteralmente buttati via!

LA BEFFA PIÙ GRANDE:

Leggendo il Mandato di Pagamento, emerge il dettaglio più amaro: per coprire la fetta più grossa di questo buco, ben 35.584,50 € sono stati prelevati direttamente dal capitolo di bilancio “SPESA APPALTO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA”.

Hanno evitato un passaggio trasparente in Consiglio Comunale per andare ad attingere ai fondi destinati ai pasti dei nostri bambini.

LE NOSTRE DOMANDE:

A questo punto sorge un dubbio spontaneo e inquietante:

Quante altre vicende come questa, frutti amari di una gestione amministrativa superficiale, si sono già abbattute o stanno per abbattersi sul nostro Comune?

Quanti altri debiti nascosti verranno pagati sacrificando i servizi essenziali per i cittadini?

Cosa faranno ora gli organi di controllo? Ignoreranno le carte come hanno fatto fin qui o finalmente batteranno un colpo?

Crediamo sia giunto il momento della responsabilità: chi sbaglia deve rispondere delle proprie scelte politiche e amministrative. Non possono essere sempre i cittadini – e in questo caso perfino i bambini – a pagare il conto della cattiva gestione.

Noi continueremo a vigilare. Attendiamo i fatti.”