Mont.so: Circolo cittadino PD sul Progetto “INTRECCI SOLIDALI”

Il circolo cittadino di Montescaglioso (MT) del Partito Democratico ha rilasciato un comunicato stampa relativo al progetto “INTRECCI SOLIDALI”. A tal proposito il Segretario cittadino Antonello Arturo Oliva ha sottolineato: ”Non condividere e co-programmare il futuro della nostra Città è un errore di metodo. Occorre una svolta”.

Di seguito il testo integrale:

“Sono stati avviati dal Comune i primi interventi del progetto INTRECCI SOLIDALI: Programma integrato di interventi di riqualificazione sociale e culturale di aree urbane nel centro storico di Montescaglioso a basso impatto ambientale, finanziato con un bando del 2015 dal “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate“ del “Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri“.

L’importo è di € 1.965.825,98 di cui 1.170.811,6 per lavori di pavimentazione stradale (compreso sicurezza, imprevisti, etc.) e 524.000,00 per interventi a carattere sociale e culturale. La somma restante è per IVA, spese tecniche, etc. Il progetto di fattibilità fu presentato nel 2015 dalla giunta di centrosinistra ed è stato finanziato all’attuale Amministrazione che poi ha redatto il progetto esecutivo. Il bando emesso dal Governo, prevede interventi di riqualificazione di aree degradate dell’abitato da coordinare con un programma di recupero sociale da condividere nelle scelte e nelle priorità con l’intera comunità cittadina. Senza interventi sociali i progetti non ottenevano finanziamenti. Il progetto presentato nel 2015 è stato accompagnato da un Contratto di Comunità sottoscritto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Palazzo – Salinari, dall’Azienda Sanitaria (ASL) di Matera, dalla coop. Progetto Popolare e da CooperAttiva. I contenuti del Contratto di Comunità hanno permesso al progetto di Montescaglioso di ottenere la cifra massima ammissibile e di collocarsi al n. 239 su 451 progetti finanziati davanti ai comuni di Potenza, Napoli, Arezzo e Venezia.

Gli interventi sul sociale sono vincolanti e per Montescaglioso valgono 524.000 euro. In base al bando, scelte su temi e priorità, devono coinvolgere cittadini, associazioni impegnate in ambito sociale, culturale, sportivo ed ambientale, operatori economici e turistici, Scuola e operatori istituzionali impegnati nel sociale.

Di tutto questo nell’azione dell’Amministrazione Comunale non vi è traccia.

Il Partito Democratico chiede il pieno rispetto del bando, il coinvolgimento di tutta la comunità nelle scelte da attuare e l‘immediato avvio di un confronto aperto a tutti.

Le azioni da svolgere possono risolvere tante criticità sociali del nostro Paese e pertanto il PD invita le associazioni ed i gruppi culturali, sportivi, la scuola, le comunità parrocchiali, la protezione civile, le ONLUS, gli operatori del turismo, i singoli cittadini, a contribuire nel definire le scelte e ad impegnarsi affinché il progetto sia realizzato con ampia condivisione.

Inoltre i lavori di pavimentazione appena avviati dal Comune, come già successo in via S. Francesco e previsto anche in progetti per altre aree del centro storico, non prevedono la totale sostituzione della rete fognaria e dell’acquedotto vecchia di oltre 80 anni. Prima o poi andranno sostituite ed i lavori di pavimentazione dovranno essere rifatti con grande spreco di denaro.

Il PD chiede al Comune Montescaglioso interventi definitivi e sistematici su fogna e acquedotto da realizzare prima di procedere al rifacimento della pavimentazione; questa è un’occasione unica per risanare il centro storico della Città.

Infine, Il PD propone di usare il ribasso d’asta e le somme per lavori in economia e imprevisti per sostituire le reti; invita i cittadini a segnalare i punti più problematici di loro conoscenza ad Acquedotto Lucano al fine di una verifica generale sulle reti gestite.

Occorre condivisione, occorre una svolta!”