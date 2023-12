Mont.so: attività del Circolo cittadino del PD.

Il Circolo del Partito Democratico di Montescaglioso (MT), nei giorni scorsi, ha diffuso un comunicato nel quale fa riferimento ai numeri sulle visite turistiche registrate per la Città montese, posti al confronto con quelli del vicino capoluogo Matera. Di seguito la nota integrale, dal titolo:

“MENTRE MATERA BATTE OGNI RECORD, MONTESCAGLIOSO CHIUDE BARACCA!!”

Spiace dirlo, ma i numeri parlano chiaro. A Montescaglioso basterebbero le briciole del fenomeno materano, invece no; in aggiunta, il Sindaco di Montescaglioso, in qualche intervista lampo, definiva la stagione di Matera 2019 come un Fallimento, quando il vero fallimento è stato tutto dell’amministrazione comunale di Montescaglioso, la quale non ha saputo cogliere l’occasione e salire sul “treno da record” della stagione materana.

In assenza di piani e di una programmazione sul tema turismo, occorre fare un plauso a tutte le attività, a quella rete di imprenditori di Montescaglioso che si sono cimentati nell’organizzarsi con B&b ed altro per cercare di sfruttare come meglio potevano l’opportunità del fenomeno materano. In definitiva, diciamo che ci basterebbero le briciole di quelli che sono i numeri da Record della Città dei Sassi. Cari amministratori svegliatevi!”

Il Circolo del PD di Montescaglioso (MT), nelle scorse settimane, è sceso in piazza per incontrare la cittadinanza con una raccolta firme. Due le tematiche affrontate, una di livello nazionale relativa al Salario Minimo; l’altra, invece, legata alle esigenze della popolazione locale ed inerente alla mobilità sostenibile. Le richieste: installazione di pensiline ad ogni fermata cittadina delle corse automobilistiche pubbliche. Allo stesso tempo è stato proposto il ripristino della fermata in piazza Roma dell’autobus delle FAL (Ferrovie Appulo Lucane) o, in alternativa, la predisposizione del servizio di bus navette.