Monaco (BCC): Singolare, flirtare col centrodestra e porre pregiudiziali al centrosinistra

Con riferimento alla nota del segretario regionale di Azione, Donato Pessolano, con cui si chiede a Chiorazzo di fare un passo indietro rispetto alla sua candidatura alla presidenza della giunta regionale (https://giornalemio.it/politica/pessolano-azione-chiorazzo-ritiri-la-sua-candidatura/), c’è un comunicato di Lindo Monaco – Coordinatore Politico Basilicata Casa Comune- il quale sottolinea che: “Sembra davvero singolare che il segretario di un partito che dichiara di poter stare indifferentemente col centrodestra o col centrosinistra chieda un passo indietro all’unico candidato in campo del fronte moderato e progressista. Fa venire il dubbio che abbia trovato porte chiuse dall’altra parte o che tenti di continuare a frenare il centrosinistra con problemi bizantini, conventio ad excludendum e pregiudiziali di rito come si sta facendo da mesi.” Inoltre, il responsabile del movimento che ha proposto la candidatura di Angelo Chiorazzo, rileva anche come appaia “incomprensibile come le primarie che lo stesso Calenda invoca in ogni dove, e specie dove ci sono candidati esterni ai partiti, qui non le vogliano.” Sottolineatura condivisibile, essendo quella delle primarie, per altro, l’unica via d’uscita onorevole per tutti, considerato lo stato dell’arte. Comunqe, conclude Monaco “ Noi continuiamo a lavorare solo ed esclusivamente nell’interesse dei lucani, ed è giusto che siano loro a decidere.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.