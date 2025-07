Modus in rebus al Comune di Matera su nomine e parità di genere

Un emendamento che fa appello al buon senso per evitare che una stessa faccia incetta di cariche,incarichi e deleghe come accade – per un motivo o per un altro- per i dirigenti e con il rischio, scontato, di lavorare male per la città . Progetto Comune, nella nota che segue, chiede che l’Amministrazione comunale su questa materia cambi rotta evitando discriminazioni di rappresentatività e che la gestione e la designazione di incarichi non superi il limite della decenza. Dibattito aperto in consiglio comunale e appello al buon senso.



Progetto Comune: Parità di genere e niente cumulo nelle nomine e designazioni del comune di Matera

All’ordine del giorno del Consiglio comunale dei Matera del 25 luglio 2025 c’é anche l’approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

I consiglieri comunali di Progetto Comune Matera, Marina Rizzi ed Enzo Santochirico, hanno presentato un emendamento che mira, da un canto, a limitare il cumulo degli incarichi, dall’altro, a garantire realmente la parità di genere.

Per raggiungere questi scopi é stato proposto:

a) di ridurre da due ad uno solo gli incarichi che si possono conferire alla stessa persona;

b) di prevedere che ” Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% rispetto al numero complessivo delle nomine e/o designazioni”, che é quanto già attualmente previsto per la composizione della Giunta.

Invece, oggi ci si limita ad un generico invito a “favorire le condizioni di pari opportunità”.

Con questo emendamento – ritengono i consiglieri comunali Rizzi e Santochirico – si mira ad ampliare il coinvolgimento di competenze e professionalità evitare incrostazioni di potere, perseguire realmente ed effettivamente il riequilibro di genere nelle istituzioni”.

25 luglio 2025

Progetto Comune Matera