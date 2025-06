Mobilità sostenibile. Con la Matera che Nicoletti vorrebbe

E il candidato sindaco del centro destra, Antonio Nicoletti, su questo tema ha le idee chiare se dovesse essere chiamato a guidare Matera dopo il voto di ballottaggio dell’8 e 9 giugno. Poi serviranno progettualità e risorse da investire. Nel frattempo parla di una nuova visione. “La nostra città ha bisogno di una visione chiara e coraggiosa – dichiara Nicoletti -. Dobbiamo restituire spazio, tempo e salute alle persone, immaginando una città in cui spostarsi sia semplice, sicuro e sostenibile”.



IL COMUNICATO STAMPA

Nicoletti: “Una nuova visione per una mobilità sostenibile, una città verde, accessibile e più vivibile. Matera deve essere una città a misura di persona”.

Un nuovo modello di città è possibile. Il candidato sindaco Antonio Nicoletti lancia la sua proposta concreta per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, puntando su soluzioni innovative, efficienti e sostenibili.

“La nostra città ha bisogno di una visione chiara e coraggiosa – dichiara Nicoletti -. Dobbiamo restituire spazio, tempo e salute alle persone, immaginando una città in cui spostarsi sia semplice, sicuro e sostenibile”.

Tra le principali azioni previste, la creazione di una rete di trasporti pubblici green, potenziata e integrata con servizi di autobus e navette che colleghino le principali zone della città, la realizzazione di piste ciclabili sicure e percorsi pedonali per incentivare la mobilità sostenibile, il rafforzamento dei settori comunali di opere pubbliche e patrimonio per garantire la qualità nella progettazione e nella realizzazione delle infrastrutture necessarie, in tempi certi e con risorse ben impiegate. Inoltre, sarà redatto il “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche”, per promuovere strumenti di monitoraggio, progettazione e pianificazione e realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici urbani per tutti.

Matera dovrà essere all’avanguardia anche nella gestione delle risorse e dell’ambiente. In tal senso, saranno previsti un massiccio piano di piantumazione di alberi e rigenerazione del verde urbano, per rendere i quartieri più vivibili e migliorare la qualità dell’aria, l’adozione di buone pratiche per la gestione della risorsa idrica, investimenti in fonti di energia rinnovabile, sia per l’illuminazione pubblica che per gli edifici, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ecologico, un monitoraggio ambientale costante, un piano integrato per la riduzione del randagismo canino e dei gatti. “In questa visione – conclude Nicoletti -, la sostenibilità ambientale è uno dei punti cardine del nostro programma. Perché una città che rispetta l’ambiente è una città che rispetta le persone. Costruiamo insieme la città del futuro, più verde e più nostra”.