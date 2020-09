C’ è chi l’ha detto bollandola come “improponibile” o come una “vergogna” e chi è stato più diplomatico per un forte impegno che porti al ritiro della ipotesi bozza progetto di riordino della sanità di Basilicata e al mantenimento delle due aziende sanitarie di Potenza e Matera ,salvaguardando ‘autonomia della rete ospedaliera. E il sindacato dei lavoratori della Sanità Fials, che sta portando avanti una petizione e che il 10 settembre terrà una manifestazione pubblica a difesa della Asm e dell’Ospedale Madonna delle Grazie, ha scaldato e non poco la platea del cinema comunale ” Guerrieri” per un confronto pluritematico proprio sulla questione sanitaria. Non entriamo nei particolari e nelle dichiarazioni di ciascuno, visto che le dirette social e le registrazioni hanno consentito a tanti di farsi una idea, di come ciascun candidato tratterà il tema. Quel che è certo è che L’ospedale di Matera non si tocca, va piuttosto rilanciato, visto il ruolo comprensoriale appulo lucano che svolge quotidianamente. Per cui del rapporto di dipendenza totale con il San Carlo di Potenza proprio non se ne parla, perchè poco funzionale, e la migrazione sanitaria extra regionale ne è una conferma. Piuttosto in questi anni i ‘disegni’ drena risorse e funzioni hanno depauperato l’Ospedale di Matera con responsabilità precise dei governi di centrosinistra e di centrodestra. Del resto i dati parlano chiaro aldilà delle esigenze di contenere la spesa. Ma allora si tagli dove la spesa è improduttiva. E così si apprende, i bilanci sono pubblici, che la Asm di Matera lo scorso hanno ha risparmiato 5 milioni di euro (uno solo per quella farmaceutica) finiti a compensare le perdite altrui. Per cui, come già sentito a commento della nota sugli investimenti per 29 milioni di euro, destinati all’ospedale di Matera annunciati dal presidente della giunta regionale Vito Bardi, si tratta di argomenti datati e strutturali che arriveranno quando sarà. Senza dimenticare che il ruolo di direttore generale è ancora scoperto. Per cui è giusto chiedere che la bozza di disegno ”politico” di riorganizzazione ma di accentramento a Potenza della sanità regionale va ritirato e rivisto.



E per questo la Fials ha indetto per il 10 settembre una manifestazione di protesta, con invito ai candidati sindaci a esserci. Lo faranno Gianni Schiuma, Pasquale Doria, Domenico Bennardi, Nicola Trombetta e Luca Braia. Ma non il candidato del Centrodestra Rocco Sassone . Lo farà se cambieranno le condizioni- per un suo eventuale assenso se ci sarà un allargamento dei soggetti coinvolti nella organizzazione della manifestazione di protesta. Ne dubitiamo. Servono segnali da Potenza e anche da Matera, nella coalizione di centrodestra, che hanno annotato come l’argomento sanità sia un nervo scoperto della campagna elettorale. Serve una risposta chiara. E la cosa potrebbe creare contraccolpi se a non breve nella maggioranza guidata da Vito Bardi…La febbre sale e il vaccino si chiama ritiro della proposta. Ma basterà? uel manifesto del Fials con le mani sull’ospedale è immediato e lo abbiamo verificato dai commenti in sala dopo il dibattito e poi in piazza. sono più di un campanello di allarme, anzi di un campanile che suona a martello come abbiamo gia visto in passato e su altri temi.



LA NOTA DEL FIALS INCONTRO CANDIDATI SINDACI

Cosa ne pensano i candidati sindaci di Matera sulle questioni legate alla Sanità materana? La Fials Matera, su richiesta dei cittadini appartenenti al gruppo Facebook “La Sanità materana non si tocca”, lo ha chiesto ai candidati sindaci attraverso quattro domande formulate in occasione del confronto pubblico promosso nel pomeriggio al cineteatro Guerrieri, un’iniziativa che ha riscosso un grande successo sia per quanto riguarda il pubblico presente sia per quanto riguarda i contatti registrati online con la diretta facebook sulla pagina SassiLive.it , oltre 13.200 visualizzazioni.

All’iniziativa, coordinata dal segretario generale della Fials Matera, Gianni Sciannarella e dalla referente Fials Matera per pari opportunità, Annamaria Giancipoli, hanno partecipato Pasquale Doria, Luca Braia, Domenico Bennardi, Rocco Sassone, Giovanni Schiuma e Nicola Trombetta.

I conduttori hanno chiesto ai candidati sindaci di esprimere il proprio giudizio sulla proposta di riorganizzazione del sistema sanitario regionale proposta dall’assessore regionale alla Salute con cui vorrebbe creare una azienda unica ospedaliera accorpando tutti gli ospedali all’ospedale San Carlo, relegando la Sanità materana a ruolo di comparsa.



Ai candidati sindaci è stato chiesto di condividere i contenuti della petizione popolare con cui il sindacato chiede alla Regione Basilicata di bloccare la proposta di riforma dell’assessore regionale Leone e di sostenere invece la nascita di due aziende sanitarie, ASM ed ASP, di tipo misto per favorire la vera integrazione ospedale territorio attraverso il potenziamento degli ospedali per acuti, il rilancio delle strutture territoriali ma soprattutto attraverso le case della salute. Sciannarella ha chiesto ai candidati sindaci se intendono sostenere attivare la manifestazione del 10 settembre a sostegno della Sanità materana.

Ai candidati sindaci è stato chiesto, su richiesta dell’Associazione “Infrastutture, Servizi e Mobilità nel Materano”, un parere sul potenziamento delle reti stradali che portano a Matera e cioè il raddoppio chiamato Bypass del tratto Matera-Ferrandina, il potenziamento della ss7 Basentana e della SS665 Bradanica, sulla questione navette da e verso l’aeroporto di Bari e sugli investimenti per metropolitana leggera e terminal bus.

Ai candidati sindaci è stato chiesto un impegno per rilanciare l’Università degli Studi della Basilicata di Matera, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra Comune ed Università per implementare il numero dei corsi a Matera ed aumentare l’offerta formativa.

Il segretario Fials Matera Gianni Sciannarella ha dichiarato: “Questo evento è stato organizzato dopo una serie di incontri con i cittadini che ci hanno espresso l’esigenza di ascoltare e capire la posizione dei candidati sindaco sul problema della riorganizzazione del sistema sanitario regionale promosso dall’assessore regionale alla Salute Rocco Luigi Leone e che ci vede promotori di una petizione popolare con la quale chiediamo di abbandonare l’idea di dover accorpare tutti gli ospedali in un’unica Azienda regionale. Una scelta che di fatto si tradurrebbe in una perdita di autonomia della Sanità materana e che vedrebbe relegate ad un ruolo marginale le nostre strutture.



Con questo incontro hanno condiviso con i candidati sindaci un “Patto per il territorio” che abbraccia non solo Matera ma anche la sua provincia.

Abbiamo chiesto ai candidati sindaco di sottoscrivere con noi e con i cittadini un protocollo di intesa con cui si impegna non solo a promuovere la petizione ma anche a partecipare alla manifestazione che si terrà il prossimo 10 Settembre in piazza Vittorio Veneto a Matera.

Nel documento sono stati inseriti anche altri argomenti cari all’Associazione Infrastrutture, servizi e mobilità nel materano che riguardano viabilità, trasporti e Università.

Di seguito il testo integrale del Patto per il territorio, protocollo d’intesa presentato questa sera ai candidati sindaco dal sindacato Fials Matera e dall’Associazione Infrastrutture, servizi e mobilità nel Materano. Il protocollo d’intesa dovrà essere sottoscritto nei prossimi giorni.

Con la presente scrittura i candidati alla carica di sindaco di Matera, Domenico Bennardi, Luca Braia, Doria Pasquale, Giovanni Schiuma, Rocco Sassone e Nicola Trombetta sottoscrivono con Fials Matera rappresentata dal segretario Generale Gianni Sciannarella e Associazione Infrastrutture, servizi e mobilità nel Materano rappresentata dal presidente Leonardo Bia.

Premesso

Che le suddette associazioni sono impegnate nel rappresentare e sostenere tutti i cittadini che ne condividono le finalità anche attraverso azioni (Petizioni, manifestazioni, ecc) a sostegno di tutta la comunità per la difesa del diritto alla salute, delle infrastrutture, dei servizi e del territorio.

Che tale iniziativa si è resa necessaria dopo le tante promesse fatte ai cittadini in passato e dopo le nuove vicende che vedono, nel campo sanitario, la bozza di proposta di legge di riordino del servizio sanitario regionale che se venisse portata a compimento vedrebbe tutta la sanità materana relegata a ruolo marginale e nel campo delle infrastrutture e servizi una serie di problemi che penalizzano i cittadini e limitano la crescita e lo sviluppo di tutto il territorio.



Un protocollo di intesa con il quale si impegnano a:

Condividere e sottoscrivere la Petizione popolare “La Sanità Materana non si tocca!!” con la quale si vuole contrastare chiedendone la cancellazione della bozza di Proposta di Legge di Riordino della sanità lucana che vedrebbe relegata ad un ruolo marginale le nostre strutture.

Condividere la nostra proposta che prevede la nascita di due aziende sanitarie di tipo Misto in modo da favorire la vera integrazione tra ospedale e territorio, rilanciando sia i nostri ospedali per acuti di Matera e Policoro anche attraverso gli accordi di confine e sia le strutture territoriali presenti Tricarico, Tinchi e Stigliano;

Partecipare con noi alla manifestazione che si terrà il 10 Settembre 2020 in piazza Vittorio Veneto a Matera e farsi promotori invitando i cittadini alla massima partecipazione e di aderire ad ogni altra azione a sostegno della sanità materana;

BY PASS MATERA Velocizzare e sensibilizzare a tutti i livelli la cantierizzazione per il raddoppio denominato “by-pass Matera” di 14 km”, 1° stralcio del 2° tratto funzionale “Matera-Ferrandina” necessaria per aumentare l’accessibilità alla città di Matera e migliorare le connessioni con la SS407 Basentana, SS99 Matera Bari, SS665 Bradanica; potenziando ed implementando una arteria strategica visto l’esponenziale aumento del traffico, dovuto al turismo, e al pendolarismo, incentivando cosi la nascente zone ZES del materano.



NAVETTE MT BA PALESE FS FERRANDINA Istituire nell’immediatezza un tavolo di concertazione con Provincia di Matera e Dipartimento ed Assessorato della Regione Basilicata, per sbloccare con urgenza le 7 coppie di navette in avvicinamento per e da Bari Palese, e delle 2 in avvicinamento da e per Ferrovia dello Stato Ferrandina. Visto che Matera non ha né un aeroporto né la Ferrovia dello Stato, questo servizio pubblico risulta strategico e di fondamentale importanza per eliminare l’isolamento di Matera e del suo entroterra.

METROPOLITANA E TERMINAL BUS Incentivare la gestione di un nuovo modello di metropolitana leggera organizzato 7 giorni su 7, tramite interscambio intermodale gomma ferro e bike sharing per alleggerire il traffico urbano. Chiediamo un impegno concreto nei prossimi cinque anni per trovare il modo, il luogo e le risorse per realizzare un terminal bus per i bus extraurbani in quanto la città lo attende da decenni e con l’aumento delle linee bus (Flixbus, Miccolis, Marino, Marozzi, SITA, Liscio, navette varie, etc.), dovuto alla crescente industria del turismo, Matera necessità di tale strategica e fondamentale opera.



TRATTA FERROVIARIA MATERA FERRANDINA Impegnarsi a monitorare l’ultimazione del tratto Ferrandina Matera e spingere affinché si trovino risorse per il prosieguo della linea ferrata verso Altamura/Grumo/Bari per chiudere così la direttrice Salerno/Bari, Tirrenico/adriatica.

UNIBAS MATERA Chiediamo di assumere formale impegno ad istituire un tavolo programmatico PERMANENTE tra Comune e Unibas per far sì che l’università diventi un punto cardine per lo sviluppo territoriale, attraverso l’attivazione di nuove facoltà e nuovi servizi universitari, e al coinvolgimento di imprese e associazioni per favorire l’introduzione dei giovani nel mondo del lavoro.

CENTRO FIERISTICO impegno a trovare una sede adatta per la realizzazione di un centro fieristico permanente di cui la città ed il suo hinterland necessitano da tempo, ed un area mercatale al coperto.

CONSORZIO INDUSTRIALE ASI MATERA impegno per autonomia del Consorzio industriale di Matera, contro ogni Accorpamento con Asi di Potenza

