Ministro se è colpa delle accise,tagliatele.!Lo avete promesso in campagna elettorale…

Per l’avvocato materano Leonardo Pinto l’aumento incontrollato del prezzo del carburante alla pompa, durante il periodo delle vacanze, come è prassi nel BelPaese, ha bisogno di chiarezza e di atti conseguenziali. E lo spunto viene dalle dichiarazione del ministro del made in Italy sulla incidenza delle accise, parte delle quali risalenti al secolo scorso, che – piaccia o no – fanno fare cassa allo Stato alle prese con manovre finanziarie dalla coperta troppo corta. E allora gli annunci della campagna elettorale di esponenti di governo devono trovare un percorso conseguenziale. Se le accise incidono e non poco sul prezzo dei carburante si cominci con il tagliarle gradualmente: il 10 per cento subito e il resto piano che miglioreranno gli introiti, a cominciare dal recupero del sommerso o evasione fiscale, se vi piace. Il nodo è qui. E poi ci piacerebbe sapere quanto ci sta costando il contributo alla guerra di sostegno all’Ucraina contro la Russia, la cui soluzione non è affatto dietro l’angolo. Anzi…E allora si vogliono sostenere le economie delle famiglie, che dovranno pagare tutto di più dalla benzina ai beni di prima necessità? Per Pinto siano davanti a una fiction… “Siamo in presenza di una vera fiction- afferma Pinto. Non si governa con le fiction, ma questo non è chiaro né alla Meloni e né al Ministro Urso”



IL MINISTRO URSO E GLI AUMENTI DEI CARBURANTI Da quando Adolfo Urso ha imposto a carico dei distributori, dal 1° agosto, l’obbligo di esporre il cartello con il prezzo medio dei carburanti, il prezzo degli stessi è in continuo aumento. Secondo lui la colpa è dell’OPEC (l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) e delle accise; infatti, afferma: “la benzina in Italia ha il prezzo industriale più basso d’Europa, se poi il prezzo finale alla pompa diventa il più alto è colpa delle accise”.Evidentemente al Ministro delle Imprese e del Mady in Italy sfugge che se si portano le accise ai livelli europei i prezzi calano. Neppure regge la chiamata in causa dell’OPEC considerato che negli Paesi europei non accade la stessa cosa.Attualmente il costo dei carburanti è costituito per il 58% da IVA e accise e per il 42% dal prezzo industriale; quest’ultimo ricomprende materia prima, gli oneri c.d. strutturali (logistici, commerciali, amministrativi e margini dei gestori). Al Ministro sfugge altresì che Giorgia Meloni in campagna elettorale ha promesso di tagliare le accise perché ritenute ingiuste.Ora l’On.Urso sostiene: le accise non si possono toccare perché servono per finanziare il taglio del cuneo fiscale. In buona sostanza il governo Meloni quello che dà con la mano destra se lo riprende con la mano sinistra. Siamo in presenza di una vera fiction. Non si governa con le fiction, ma questo non è chiaro né alla Meloni e né al Ministro Urso.