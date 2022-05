Salvatore Adduce,coordinatore regionale della presidenza di Autonomie locali italiane (Ali), non ha dubbi sul come affrontare con maggiore decisione la sfida delle malavita a Scanzano Jonico ( Matera) con i ripetuti atti intimidatori nei confronti degli operatori economici. Serve organizzare una risposta democratica decisa, ma con un consiglio comunale che possa essere eletto della popolazione. Da qui la richiesta di convocare ”immediatamente” le elezioni comunali. La risposta alla Ministra Luciana Lamorgese.



ENNESIMO INCENDIO A SCANZANO, ALI BASILICATA: CHIEDIAMO ALLA MINISTRA DELL’ INTERNO CONVOCAZIONE IMMEDIATA ELEZIONI COMUNALI A SCANZANO IONICO

Dopo l’ennesimo incendio a Scanzano Ionico, che questa volta ha interessato una importante azienda agricola, riteniamo necessario che si assumano iniziative immediate per organizzare la risposta democratica agli attentati che mirano a colpire la civile convivenza in un’area strategica della nostra regione. È necessario innanzitutto ristabilire le normali condizioni della vita democratica permettendo subito che i cittadini di Scanzano possano scegliere liberamente e democraticamente gli amministratori comunali. Dunque chiediamo alla Ministra Lamorgese di convocare subito le elezioni comunali senza aspettare ancora un anno quando ci sarà il prossimo turno delle amministrative. Dopo quasi due anni e mezzo dallo scioglimento e commissariamento del consiglio comunale, è indispensabile rispristinare le normali condizioni di vita democratica. Da parte sua la Regione Basilicata ha il dovere di assumere ogni utile iniziativa finalizzata al sostegno di una popolazione costantemente sotto attacco della criminalità. Il sistema delle autonomie locali è chiamato a sua volta ad un’azione di forte solidarietà nei confronti di un territorio vessato dalla malavita. Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche democratiche perché in questo grave momento assumano la responsabilità di vigilare contro il fenomeno malavitoso con un impegno collettivo e unitario per salvaguardare la sicurezza della comunità.

Il Coordinatore della Presidenza

Salvatore Adduce

Matera, 26 maggio ’22