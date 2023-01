Ministro: I potenti temono le intercettazioni, come il diritto di cronaca

Gira e rigira ritornano, in maniera evidente o subdola, i tentativi di ridurre gli spazi di libertà nel nostro Paese e di coprire tutto il nero, il sommerso che alimenta la ”questione morale” fatta di corruzione, trame, patti leonini e altro putridume che cozza con il bisogno di trasparenza e legalità. A confermarlo il dibattito in corso nella maggioranza di governo, tra i fautori di una ulteriore stretta alle intercettazioni ( con tutto il retropensiero di procedimenti in corso e conflitti di interesse datati), e quanti vogliono evitare una ulteriore spaccatura del Paese a cominciare da magistrati , avvocatura e di una parte della politica. E uno spunto con tanto di ” Alto la !” all’operato del ministro della giustizia Carlo Nordio (che ha precisato, ma al momento senza atti conseguenziali) viene dall’avvocato Leonardo Pinto del Foro di Matera, che prende spunto dalla inaugurazione dell’anno giudiziario per entrare nel merito della questione. Ci sono tre tipi di intercettazioni, tutte condivisibili e necessarie, e quanto ai costi ci sono proposte che stranamente sono state accantonate. Abusi? Ma evitiamo come si suo dire di gettare bacinella, bimbo e acqua sporca. Del resto, ed è una verità, a temere le intercettazioni sono sempre i potenti che hanno spesso mani e coscienza sporca. Ma c’è un altro aspetto che continua a forzare la Costituzione e riguarda il diritto di cronaca per i giornalisti. E’ il Decreto Cartabia che di fatto, e dallo scorso inverno, limita i contenuti sulla informazione della cronaca nera e giudiziaria. E così, andando a sintesi, vengono fuori comunicati stampa ampiamente epurati di dati essenziali ed emessi – con autorizzazione del Procuratore Capo- dopo alcuni giorni, quando gli episodi sono stati ampiamente consumati. Un limite anche per le forze dell’ordine, che sono in prima fila nell’attività di contrasto alla illegalità. La presunzione di innocenza, fino a prova contraria, va garantita ma la gente ha diritto di sapere chi, come e perchè tenta in ogni modo di raggirare giustizia e inquinare la democrazia. Anche qui, ministro Nordio, serve una seria riflessione e una modifica di quel provvedimento. La Costituzione è lì a ricordarcelo o attendiamo che lo faccia l’Unione Europea, come continua ad accadere per altre situazioni?



LA NOTA DELL’AVVOCATO LEONARDO PINTO

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO

IL MINISTRO NORDIO E LE INTERCETTAZIONI

Ieri vi è stata l’inaugurazione dell’anno giudiziario anche presso il Distretto della Corte di Appello di Potenza, alla quale non ho potuto partecipare in quanto reduce da una trasferta impegnativa in processi penali presso i Tribunali di Reggio Emilia e Parma. Avessi avuto la possibilità di farlo, sarei intervenuto per contestare il ministro Nordio.

Premetto che, in quanto avvocato, sono stato più volte intercettato indirettamente perché gli intercettati diretti erano miei clienti che mi avevano telefonato. Non mi è accaduto nulla, né ho reagito quando l’ho saputo. Ricordo che una volta un mio assistito, agli arresti domiciliari, mi chiamò per chiedermi determinate informazioni. Dopo avergli comunicato che quello che ipotizzava costituiva violazione di precetti penali, lo invitai perentoriamente a desistere dal suo intento; poiché insisteva, per convincerlo, replicai con un rosario di parolacce sapendo che, probabilmente, mi avrebbe sostituito come difensore. Non mi sostituì; quindi, all’udienza preliminare il PM, a sostegno della sua richiesta di rinvio a giudizio, richiamò le anzidette intercettazioni dicendo che avevano riguardato anche l’Avv.Pinto; a quel punto, memore delle risposte che avevo dato, chiesi al PM di indicare al Giudice il contenuto del colloquio; risposta che provocò ilarità: non si può dire perché particolarmente volgare. Seguì una fragorosa risata di tutti i presenti.

Ora passando dal faceto al serio, è da dire che la posizione del Ministro della Giustizia Nordio, sulla questione intercettazioni, non è condivisibile ed impone doverose, quanto necessarie, precisazioni.



MINISTRO NORDIO, lei non tiene conto che gli italiani -per fortuna- sono in maggioranza persone perbene, non sono adusi a violare la legge; subiscono storture sociali e gli effetti della malagiustizia che la riforma Cartabia sta aggravando poiché non incide sulle sue reali patologie.



Gianrico Carofiglio, magistrato di lungo corso, scrittore, che apprezzo per il suo grande equilibrio, dice di lei: <>. Ha ragione!

A proposito della sudditanza verso i potenti, mi piace ricordare quanto afferma Franco Cordero, professore emerito di procedura penale presso l’Università La Sapienza di Roma, nel suo libro “Morbo Italico”; ove menziona la seguente grande verità:

<>.



Ebbene, non sono certo gli Italiani perbene a temere le intercettazioni; le temono i potenti, i poteri forti che sono indifferenti verso la miseria cronica sociale.

Quanto ai costi, a me risulta con certezza che, presso la Procura di Roma un magistrato requirente affetto da incrollabile fede verso lo Stato e il bene pubblico, ha studiato un sistema di intercettazioni a costi molto contenuti che non ha avuto seguito. Signor Ministro, si informi e avrà a disposizione elementi che consentono di abbattere i relativi costi. A prescindere da questo: mi chiedo, anzi le chiedo, è possibile ridurre attività di prevenzione e di tutela della pace sociale perché costano molto? Ma questa è la la politica che pretende di applicare criteri aziendalistici nella gestione di servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione, giustizia).

Suvvia, non scherziamo.



Signor Ministro, come sa, esistono i tre tipi di intercettazioni (le prime vengono utilizzate per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, le seconde sono preventive e servono come impulso alle indagini, le terze sono un mezzo per la ricerca della prova) tutte indispensabili per la funzione cui assolvono. Lei sostiene che vi siano stati abusi, ma chi abusa è soggetto alla legge; né si può sostenere il contrario. Dunque, il vero problema è far rispettare la legge, ma non lo strumento delle intercettazioni.