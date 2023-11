Ministro Frattin, avete deciso se mercato libero o mercato tutelato dell’energia?

“Ci sarebbe piaciuto partecipare alla riunione in corso a Rotondella il 21 e 22 di novembre, dal tema: L’energia del futuro, per rivolgere alcune domande ai partecipanti. Innanzitutto avremmo chiesto al ministro Pichetto se è stato sciolto il nodo gordiano del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero nel settore dell’energia. Infatti la compagine governativa non ha ancora deciso se rinviare, tesi sostenuta da Pichetto, o meno il passaggio al mercato libero dell’energia, tesi sostenuta da Fitto.” Lo scrive il Presidente dell’ADOC Basilicata, Canio D’ANDREA, in una nota che così prosegue: “La questione non è di poco conto in quanto mancano meno di 40 giorni alla fatidica data e questa incertezza lascia nel dubbio milioni di utenti italiani e di Basilicata che quotidianamente vengono vessati ed intercettati da “autentici furbetti” che tentano di far cambiare contratto a consumatori ignari o addirittura compagnia facendo stipulare a questi ultimi nuovi contratti con compagnie, più o meno sconosciute, offrendo tariffe mai definite con certezza.

Ci sembra che nella compagine governativa, al riguardo, regni sovrana la confusione. Ci sarebbe piaciuto, altresì, chiedere al sig. Pichetto, al sig. Bardi e al sig. Latronico quando si renderà in Basilicata effettivamente operativo, per TUTTI i cittadini, il famoso o meglio fumoso Bonus gas in quanto ci sono tantissimi cittadini che non hanno ricevuto il bonus, tantissimi altri che hanno ricevuto pochi spiccioli e tanti altri sui quali pende la spada di Damocle di un conguaglio che potrebbe essere, a quanto è dato sapere, addirittura negativo .

Queste domande le rivolgiamo in maniera indiretta e aspettiamo che sia Pichetto sia i Signori Bardi e Latronico rispondano alle nostre richieste.

E’ chiedere troppo a chi governa questo territorio?”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.