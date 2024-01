Ministro, altro che istruzione e merito…la Scuola non è fatta di numeri!

Scuola magistra vitae, scuola maestra di vita,si diceva un tempo… se non fosse stata paragonata e strutturata come una azienda che deve generare profitti economici e con direttori e presidi investiti di ruolo e funzioni dirigenziali da quotazioni in Borsa. Una forzatura e un errore madornali che hanno portato a sfascio, polemiche e vie elencando con il ricorrente bilancio annuale (in rosso naturalmente) sul dimensionamento scolastico. E’ il cane che si morde la coda e a nulla servono altre sperimentazioni come il liceo sul made in Italy o ridurre di un anno i corsi degli istituti professionali se l’apprendistato resta una cenerentola del rapporto tra domanda e offerta. La Basilicata, naturalmente, con uno spopolamento cronico subisce la continua logica degli accorpamenti con una sequenza di omnicomprensivi e poco comprensivi, che sta accelerando il ridimensionamento di scuole e istituti di diversa tradizione. Pasquale Tucciariello che proviene da altra scuola, epoca e formazione osserva, si indigna e chiede che nella scuola non valga la logica dei numeri, perchè continuando così si è perdenti per la formazione dei cittadini di domani, che continueranno a emigrare, dei docenti, presidi e direttori (tranne poche eccezioni) a portare avanti una scuola che non premia affatto il Merito, come riporta impropriamente, la dicitura del Ministero guidato da Giuseppe Valditara.Le statistiche tanto strombazzate su aumento degli occupati e altri parametri non convincono se dalla scuola continueranno a uscire, diplomati e laureati, con un futuro legato all’emigrazione…Raddrizzare la barca non sarebbe una nota di De…Merito. Anzi!



Scuola. Formazione o numeri economici?

Il processo di dimensionamento, o razionalizzazione (come la chiamano) della pubblica amministrazione (cioè accorpamento delle sedi dirigenziali che non hanno un numero stabile di alunni tra 500 e 900 unità per almeno un quinquennio), ha le sue radici nella legge Bassanini del 1993. Che non funziona e va cambiata.

Ci hanno provato e ci sono riusciti a smantellare dalle fondamenta l’imponente edificio scolastico e formativo della scuola italiana. E ora tutti piangono.

Piangono i docenti, sfiniti da pratiche burocratiche per tempi impossibili all’interno degli edifici scolastici e non hanno il tempo per studiare, approfondire, fare ricerca, e fare da tutor a bambini ragazzi giovani che ne avrebbero necessità urgenti.

Piangono i dirigenti scolastici, anch’essi vittime di leggi e di circolari che non hanno più neanche il tempo di leggere e dunque applicare perché immersi in un vortice di situazioni caotiche fatte di orari, di tempi, di progetti, di conti e di bilanci.

Piangono gli alunni, tantissimi in aule scolastiche, in assenza di guide formative e di punti di riferimento stabili e rassicuranti, costretti e svolgere tratti di programmi mai completi perché eccitati dal fare cose e molte cose ancora (i progetti).

E piangono i genitori, che tengono i figli nelle scuole fino ai 18 anni e poi perdono perché mandati a studiare altrove, già consapevoli che non torneranno.

E mentre tutto questo mondo scolastico accade, la politica e i burocrati della politica fanno i conti sul come smantellare le dirigenze, accorparle, secondo loro razionalizzarle, in ciò condizionando pesantemente la vita lavorativa soprattutto dei docenti. Per una legge sbagliata.

Si va alle radici del problema, allora: formazione degli studenti, o numeri economici?

Il dimensionamento ora è regolato dal dl 6 luglio 2011 n.98, da successive modifiche e da decisioni a livello regionale (qui, vince chi ha più muscoli da mostrare), in barba a complessità di gestione, a difficoltà logistiche, a supporto per alunni e famiglie. E’ caos.

Si torni alle radici del problema. Il caos non produce effetti positivi.

Si ricominci a ragionare sui piccoli numeri e sulle poche quantità che possono meglio volgersi sulla qualità delle iniziative di formazione. Si torni al preside o al vecchio direttore didattico, figure educative più tranquillizzanti ed anche più autorevoli e si lascino le cose amministrative a chi è capace di farle per mestiere.

E si riportino al centro della scuola lucana ed italiana gli alunni e i docenti coordinati dai presidi, che comunque sono professori che conoscono ampiamente le necessità formative degli allievi. Si lascino da parte i grandi numeri e si ragioni sulla qualità. E si lasci ai docenti il tempo per studiare e per dedicarsi ancora meglio agli alunni. La scuola italiana non ha bisogno di manager (tra l’altro non lo sono per loro natura professionale). Ha bisogno di maestri e di professori che accompagnino i ragazzi nei loro percorsi didattici educativi formativi e di presidi che sostengano ogni sforzo ed assicurino armonia tra le parti, non tristezze ma vivacità e fiducia.

Pasquale Tucciariello