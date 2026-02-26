Mini vitalizi regionali? No Grazie. Il Comune di Matera si opponga!

A chiederlo con una mozione inviata al sindaco Antonio Nicoletti e al segretario generale Virginia Terranova i consiglieri comunali Augusto Toto (proponente) e firmatari , Paolo Grieco ( Periferie per Matera) e Domenico Schiavo ( Basilicata Casa Comune) che sollecitano una presa di posizione netta, contraria, all’introduzione dei mini vitalizi alla Regione Basilicata. Una misura quella adottata a maggioranza e con alcuni emendamenti , sintetizziamo, https://giornalemio.it/cronaca/il-centro-destra-vota-le-modifiche-ai-mini-vitalizi-faranno-ora-votare-i-cittadini-con-il-referendum/ e nonostante la diffida dei comitato pro referendum dal desistere da quella iniziativa https://giornalemio.it/cronaca/diffidata-la-regione-basilicata-a-procedere-circa-lammissibilita-del-referendum-sui-vitalizi/. Alla base della richiesta, finalizzata al ritiro del provvedimento, la inopportunità di introdurre i vitalizi, in relazione alle difficoltà delle fase sociali deboli, a una questione morale che ha accresciuto le distanze tra governi e popolazione evidenziata dall’aumento dell’astensionismo. Il fondo per i vitalizi, piuttosto, andrebbe destinato a sostenere i redditi più bassi e interventi a sostegno delle fasce sociali deboli.
Al Signor Sindaco di Matera
Al Segretario Generale
Matera, 26 febbraio 2026
MOZIONE
Oggetto: Dichiarazione di contrarietà del Comune di Matera all’introduzione dei “mini-vitalizi” regionali (L.R. 57/2025 e successive modifiche del 16 febbraio 2026) e richiesta di contributi a sostegno dei fitti per le famiglie meno abbienti.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA
PREMESSO CHE
• Con Legge Regionale n. 57 del 30 dicembre 2025 (Collegato alla legge di stabilità), la Regione Basilicata ha introdotto una forma di “indennità differita”, comunemente nota come “mini-vitalizi”, a favore dei consiglieri regionali;
• Tale indennità differita, che prevede l’erogazione di un assegno al compimento dei 65 anni d’età dopo un solo mandato di 5 anni, prevedeva originariamente un parziale finanziamento tramite un fondo sociale istituito nel 2017, costituito con il taglio del 10% delle indennità dei consiglieri e presentato all’epoca come un gesto di responsabilità e solidarietà;
• La forte indignazione dei cittadini lucani e la nascita di un comitato referendario hanno portato, in data 16 febbraio 2026, all’approvazione di una modifica legislativa che ha eliminato la retroattività della norma e il collegamento con il fondo sociale del 2017, ma ha confermato l’istituzione dei mini-vitalizi, finanziati ora per ¾ a carico del bilancio regionale e per ¼ a carico dei consiglieri (attraverso una trattenuta);
CONSIDERATO CHE
• L’introduzione di tali misure, seppur parzialmente modificate, crea un profondo distacco tra le istituzioni e i cittadini, alimentando la sfiducia nelle rappresentanze politiche;
• Il calo costante dell’affluenza alle urne evidenzia un malessere sociale che non può essere ignorato, specialmente di fronte a scelte percepite come privilegi da parte della classe politica;
• Le somme a carico del bilancio regionale destinate ai mini-vitalizi potrebbero essere proficuamente impiegate per scopi sociali urgenti, quali il sostegno al fitto per le famiglie bisognose, misura attualmente definanziata;
• Persistono difficoltà nell’esercizio degli strumenti di partecipazione democratica regionale previsti dallo Statuto (approvato nel 2016), che rischiano di bloccare le iniziative referendarie dei cittadini contro tali privilegi;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
• Ad esprimere la più totale contrarietà del Comune di Matera all’introduzione dei mini-vitalizi approvati dalla Regione Basilicata;
• Ad invitare il Presidente della Regione Basilicata e i Consiglieri Regionali al ritiro della norma e a destinare le somme risparmiate ai sensi della L.R. n.37 del 2017 ad interventi sociali, con particolare attenzione al sostegno dei fitti per le famiglie meno abbienti e ad altri scopi sociali;
• A trasmettere la presente mozione al Presidente della Regione Basilicata e a tutti i Sindaci della nostra regione.
I Consiglieri Comunali firmatari:
Augusto Toto (Consigliere proponente)
Francesco Paolo Grieco (Capogruppo della lista Periferie per Matera)Domenico Schiavo (Capogruppo della lista Basilicata Casa Comune)
