Minacce ai PM del processo Salvini! Come osano processare chi comanda?

Non meraviglia per nulla la notizia riportata dall’ANSA Sicilia, ovvero che c’è un “allarme sicurezza per i tre pm del processo Open Arms: Marzia Sabella, Gery Ferrara e Giorgia Righi.” I magistrati che, il 14 settembre scorso, hanno chiesto la condanna a 6 anni per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio del ministro Matteo Salvini. L’allarme è stato lanciato dalla Procuratrice generale di Palermo Lia Sava al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, a seguito delle migliaia di messaggi di insulti e minacce indirizzate via social e di pesanti lettere intimidatorie rivolte ai magistrati. Non meraviglia perché? Perché è la logica conseguenza della delegittimazione operata contro gli stessi, oltre che da parte di semplici politici e dalla stampa amica, da componenti del governo a cominciare dall’imputato Matteo Salvini e finire alla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Una delegittimazione che è sostanzialmente una intimidazione vera e propria in quanto operata da un potere dello Stato nei confronti di un altro. Un potere dello Stato attacca un altro e pretendendo di non essere processato per le proprie azioni. E per questo mette all’indice quei magistrati inquirenti, che, semplicemente applicando le leggi (non scritte da loro) e soprattutto la Costituzione, osano inquisirli e giudicarli come è normale che sia in un Paese democratico. Come meravigliarsi poi che centinaia di fanatici li seguano in questa condotta eversiva? L’intolleranza ad essere giudicati per i reati commessi, in nome di una presunta immunità che dovrebbe derivare dall’investitura popolare da parte di chi detiene il potere, viene da lontano. Ma è maturato in modo esponenziale dall’arrivo sulla scena politica (la famigerata discesa in campo) di Silvio Berlusconi con tutto il suo bagaglio di reati (per alcuni dei quali è stato condannato, per altri prescritto anche grazie alle numerosi leggi fatte ad uso proprio). Da allora è stato tutto un alzare il tiro contro una presunta magistratura accusata di essere “politicizzata” e ovviamente di “sinistra”. Invece che difendersi, come si dovrebbe, all’interno dell’aula giudiziaria. Sono passati decenni ma questo virus di intolleranza per una “giustizia uguale per tutti” non solo non è stato debellato ma, anzi, ha infettato fino al midollo tutte le forze politiche alleate del defunto ex cavaliere, andando anche molto oltre quel recinto. Il risultato è quello che abbiamo sotrto gli occhi. Nel frattempo che si mettono in campo leggi che consentano una sostanziale impunità alla classe politica, si punta ad isolare e colpire (affinchè sia da monito ad altri che volessero seguirli) chi osa ancora indagare e processare qualche ministro per “aver difeso i confini della patria, come promesso agli elettori“. Per costoro il voto autorizza a fare tutto. Basta che si facciano cose promesse in campagna elettorale, anche se in violazione delle leggi! Come facciamo a non capirlo? Ma se questa è la giustizia che hanno in mente Salvini, Meloni C., non farebbero meglio ad approvare una norma con cui si sancisce che: tutti i ministri e (già che ci siamo) tutti i parlamentari della maggioranza non possono essere indagati e processati? Tanto la sostanza è questa, di quanto si ascolta in queste ore dalle bocche di governanti, politici e giornalisti della maggioranza di centro destra. Coraggio, un altro piccolo sforzo e ce la potete fare. Non meraviglia certo questa tensione al ripristino di una immunità spazzata via a furor di popolo (tra cui c’erano molti di costoro che ora la rimpiangono), tra chi osanna come statista un pregiudicato. E’ una deriva democratica grave quella che si sta consumando che dovrebbe allarmare tutti coloro che ci tengono a rimanere in uno Stato di diritto…non solo di nome, ma di fatto!

