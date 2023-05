Milena Tosti si dimette dalla presidenza della commissione politiche sociali

Eletta in un momento di difficoltà della maggioranza che amministra la Città di Matera alla Presidenza di una commissione consiliare, nel momento in cui sembra che quest’ultima in qualche modo si stia ricomponendo, la consigliera comunale Milena Tosti (Gruppo Matera 3.0, eletta nelle file della maggioranza e poi transitata all’opposizione) si dimette per consentire il ripristino di una dialettica istituzionale corretta. Nella nota che è stata diffusa si legge, infatti, che: “Nella giornata di domenica 14 maggio 2023 ho provveduto a comunicare, al Presidente del Consiglio comunale di Matera, le mie dimissioni da Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Matera.

Ho concordato le mie dimissioni con l’intera opposizione, che mi aveva eletta a guidare i lavori di questa importante Commissione.

La mia elezione è avvenuta di recente, in concomitanza con la fase più critica dell’amministrazione Bennardi, quando le diatribe interne alla maggioranza che guida il Comune di Matera portarono la stessa a perdere, seppur temporaneamente, la maggioranza in Commissione (di fatto, 16 voti a 16).

Le concomitanti dimissioni dalla Presidenza della Commissione da parte del Consigliere Iosca, resero, quindi, necessario un nuovo voto, che mi vide eletta a presiedere la Commissione.

Ritengo di aver adempiuto con onore, sensibilità istituzionale e disponibilità nei confronti della comunità materana a quanto richiestomi dai Consiglieri che mi hanno nominata alla Presidenza della Commissione.

Oggi che il quadro politico relativo alla composizione della maggioranza sembra essere stato ricomposto ( 17 consiglieri), anche fra forzature e ricatti che ritengo, comunque, debbano restare una questione interna fra i vari soggetti politici che compongono i vertici dell’amministrazione materana, rimetto il mio mandato in attesa che si addivenga alla nuova composizione delle Commissioni consiliari comunali, sulla base dei nuovi equilibri e della rinnovata organizzazione e composizione delle stesse.”

