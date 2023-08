Migranti e manodopera agricola. Braia: la Regione si dia una mossa!

In sintesi il concetto è questo. Se non ci sono persone per la raccolta di frutta, ortaggi e altre produzione agricole l’economia del settore primario della Basilicata farà passi indietro, con un danno all’economia di settore. A dirlo è il consigliere Luca Braia (Italia Viva), che sollecita la Regione Basilicata ad attivare tutte le procedure per investire le risorse previste con due progetti Su.Pr.Eme per oltre 4,2 milioni di euro e 1,5 milioni di euro per un addendum recente. E c’’ poi l’atavico problema dell’accoglienza. La situazione di Palazzo San Gervasio è l’emblema della cose rimaste a metà o incompiute. Migranti come risorsa. E’ uno slogan, ma in Basilicata come in altre regioni continua a restare tale.



Braia: La Basilicata abbandona i lavoratori immigrati fondamentali per l’agricoltura lucana. Assessore Galella è ora di dare sostanza oltre che presenza.

“Raddoppiano gli ingressi nel nostro Paese nonostante le vacue promesse di Lega, Fratelli d’Italia e Meloni al Governo. La Basilicata è omissiva e in ritardo sui temi della rete di accoglienza, integrazione e inclusione migranti, stagionali e lavoratori del comparto agroalimentare. Fondi inutilizzati da 5 anni e un’altra stagione in emergenza. Eppure nel 2018 la nostra regione aveva raggiunto, anche a livello nazionale, una grande credibilità per le azioni e le buone pratiche di inclusione relative al lavoro dei migranti stagionali in agricoltura e nell’accoglienza diffusa.



Ho presentato una interrogazione a risposta immediata. Bardi e gli assessori Galella e Fanelli devono aggiornare i cittadini e le cittadine lucane in merito ai progetti attuati nell’ambito delle misure Su.Pr.Eme, grazie a cui per l’attuazione del Piano Nazionale anti caporalato del 2019 sono stati finanziati alla regione Basilicata importanti progetti per la rete di strutture per l’accoglienza migranti, a partire dai lavoratori stagionali e misure per la lotta al lavoro nero e al caporalato. Sono stati infatti finanziati due progetti Su.Pr.Eme per oltre 4,2 milioni di euro e 1,5 milioni di euro per un addendum recente.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe